Chefe de corrida da Yamaha: "Feliz com o piloto alemão".

O estreante da Yamaha, Philipp Öttl, teve experiências muito diferentes nos testes de inverno de Superbike em Jerez e Portimão. O SPEEDWEEK.com falou com o Diretor de Corrida da Yamaha, Andrea Dosoli, sobre o potencial do bávaro.

No teste de Jerez, no final de janeiro, Philipp Öttl ficou no meio do pelotão na sua estreia com a Yamaha R1 da equipa GMT94. Alguns dias mais tarde, na difícil pista de montanha e vale em Portimão, apenas a dupla da Petronas Honda, Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, foi mais lenta do que os pilotos habituais.

Öttl disse depois que ele e a equipa tinham passado um dia e meio dos dois dias a trabalhar na direção errada com a eletrónica, mas ao mesmo tempo sublinhou o efeito de aprendizagem: "Agora sabemos em que direção temos de trabalhar. E eu sei um pouco mais sobre como tenho de conduzir a mota."

Antes do início do Campeonato do Mundo de 2024, no último fim de semana de fevereiro, em Phillip Island, no Sul da Austrália, Öttl tem mais dois dias de testes na mesma pista, na segunda e na terça-feira anteriores.

"O Philipp tem agora alguma experiência e surpreendeu-me positivamente em Jerez," disse o Diretor de Corrida da Yamaha, Andrea Dosoli, numa entrevista individual ao SPEEDWEEK.com. "Ele preparou-se bem e está a abordar a sua tarefa de forma muito profissional após a mudança de marca. Estou contente por termos um piloto alemão, era o que nos faltava. A última vez que tivemos foi com Sandro Cortese. Mantemos laços estreitos com os nossos clientes - espero que o Philipp nos possa ajudar no mercado alemão".

2023 foi a primeira temporada da Team GMT94 no Campeonato do Mundo de Superbike, mas com o então vice-campeão do Campeonato do Mundo de Supersport Lorenzo Baldassarri, a equipa francesa não teve um bom começo e marcou apenas 20 pontos em 36 corridas.

"Philipp e Lorenzo não podem ser comparados", enfatizou Dosoli. "Tudo era novo para Balda, Philipp já tem dois anos de experiência numa Superbike. O estilo de pilotagem de uma superbike é completamente diferente do de uma supersport e nem todos fazem a transição com a mesma rapidez. O Balda mostrou melhorias nas últimas corridas do ano passado".

Nessa altura, no entanto, já tinha sido tomada a decisão de perder o seu lugar. Baldassarri está de regresso ao Campeonato do Mundo de Supersport e vai correr com uma Ducati V2 para a equipa Orelac.

O que espera Dosoli das suas equipas clientes GMT94 com a Öttl e Motoxracing com Bradley Ray? "Há muitos pilotos talentosos na grelha, chegar ao top 10 já é um grande feito", sublinhou o italiano. "Estabelecer objectivos é difícil. Quero ver como os pilotos evoluem durante a época. Este ano, o nível será ainda mais elevado do que no ano passado. Se um piloto mostrar o mesmo desempenho do ano passado, então ele realmente deu um passo em frente."