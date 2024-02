Il Team Pedercini riceve anche materiale di fabbrica da Kawasaki

I campanelli d'allarme in Kawasaki sono iniziati quando SPEEDWEEK.com ha riportato l'intenzione di Jonathan Rea di passare alla Yamaha nel luglio 2023 e ad agosto è trapelata la notizia che anche i team clienti minacciavano di andarsene. Anche il campione del mondo dei record non ha avuto scampo contro Alvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Con una sola vittoria, quella del 2023 è stata la sua peggiore stagione con la Honda dal 2013.

Rea è stato confermato dalla Yamaha il 4 settembre e Orelac Racing ha concluso il suo impegno in Superbike il 28 ottobre. Il team spagnolo si concentrerà sul Campionato del Mondo Supersport nel 2024, con la Ducati! Il team Puccetti è stato mantenuto fornendo a Tito Rabat materiale da lavoro.

Nel frattempo, la Kawasaki ha avuto poco da preoccuparsi con il Team Pedercini. Da un lato era impensabile che Lucio Pedercini chiudesse la sua squadra, dall'altro l'italiano non aveva i soldi per passare a un altro costruttore.

A quanto pare, Kawasaki sta cambiando la sua strategia e doterà tutti i team clienti di materiale identico, proprio come tutte le altre fabbriche impegnate. Questo perché Pedercini ha annunciato che il suo obiettivo per la stagione è quello di diventare il "miglior team clienti con moto ufficiali Kawasaki".

Dal suo ingresso nel 1998, il Team Pedercini Racing, in breve TPR, ha saltato solo tre eventi del Campionato Mondiale Superbike: I due eventi all'estero all'inizio della stagione 2023 in Australia e Indonesia, oltre alla finale di Jerez, che era stata spostata nel calendario in sostituzione dell'Argentina. Poiché quest'anno il team Kawasaki disputerà solo le gare europee con Isaac Vinales, salterà per la quarta volta l'apertura della stagione a Phillip Island.