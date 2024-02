A Equipa Pedercini também recebe material de fábrica da Kawasaki

A Kawasaki ficou para trás no Campeonato do Mundo de Superbike com a ZX-10RR. Para manter as equipas clientes a bordo, estas serão equipadas com o melhor material possível em 2024.

Os alarmes começaram a soar na Kawasaki quando o SPEEDWEEK.com noticiou a intenção de Jonathan Rea de mudar para a Yamaha em julho de 2023 e, em agosto, se soube que as equipas clientes também ameaçavam sair. Mesmo o campeão mundial recordista não teve qualquer hipótese contra Alvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Com apenas uma vitória, 2023 foi a sua pior temporada com a Honda desde 2013.

Rea foi confirmado pela Yamaha em 4 de setembro e a Orelac Racing encerrou seu compromisso com a Superbike em 28 de outubro. A equipa espanhola vai concentrar-se no Campeonato do Mundo de Supersport em 2024 - com a Ducati! A equipa Puccetti foi mantida, fornecendo a Tito Rabat material de trabalho.

Enquanto isso, a Kawasaki não tinha muito com que se preocupar com a Equipa Pedercini. Por um lado, era inconcebível que Lucio Pedercini fechasse a sua equipa, mas por outro, o italiano não tinha dinheiro para mudar para outro fabricante.

Aparentemente, a Kawasaki está agora a mudar a sua estratégia e vai equipar todas as equipas clientes com material idêntico - tal como todas as outras fábricas empenhadas. Isto porque a Pedercini anunciou que o seu objetivo para a época é tornar-se a "melhor equipa cliente com motos oficiais Kawasaki".

Desde a sua entrada em 1998, a Team Pedercini Racing, abreviadamente TPR, apenas falhou três eventos no Campeonato do Mundo de Superbike: Os dois eventos no estrangeiro no início da época de 2023, na Austrália e na Indonésia, bem como a final em Jerez, que foi transferida para o calendário em substituição da Argentina. Como a equipa Kawasaki só vai disputar as corridas europeias este ano com Isaac Vinales, vai falhar a abertura da época em Phillip Island pela quarta vez.