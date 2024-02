Championnat du monde Superbike 2024 : tous les pilotes, tous les techniciens en chef

Pour un pilote de course, le technicien en chef est la personne la plus importante de l'équipe. C'est une question de compréhension technique et interpersonnelle. Quelle star du Superbike travaille avec qui.

Les tâches d'un technicien en chef vont bien au-delà d'un entretien avec le pilote. Il fait le lien et 'traduit' les propos de son protégé pour les autres membres de l'équipe afin de mettre en œuvre les améliorations du châssis ou de l'électronique. Dans une équipe du championnat du monde de Superbike, il coordonne les tâches de jusqu'à dix mécaniciens afin d'obtenir le meilleur ensemble possible.

Mais les relations humaines sont également extrêmement importantes. "C'est une question de confiance et de respect, mais vous n'êtes pas obligés d'être les meilleurs amis", a souligné Andrew Pitt, qui s'occupe cette année de la star Yamaha Jonathan Rea. "Il peut y avoir des moments où l'on doit appeler le pilote à l'arrière pour avoir une conversation sérieuse. Mais il y a aussi des situations où il faut passer le bras autour de lui et le serrer dans ses bras. Le pilote risque sa vie à chaque fois qu'il prend la piste, il doit donc vous faire entièrement confiance, et c'est ce qui fait une relation étroite. Ils nous font confiance et nous leur faisons confiance, c'est la clé de tout".

Il faut du temps pour que le technicien en chef et le pilote s'entendent et s'accordent, c'est pourquoi un duo bien rodé reste souvent ensemble même en cas de changement d'équipe. Toprak Razgatlioglu a par exemple emmené Phil Marron chez BMW. Le champion du monde Alvaro Bautista (Ducati) travaille même avec Giulio Nava pour la dixième année.