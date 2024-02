Campionato mondiale Superbike 2024: tutti i piloti, tutti i capi tecnici

I compiti di un capo tecnico vanno ben oltre l'incontro con il pilota. È l'anello di congiunzione e "traduce" le dichiarazioni del suo protetto per gli altri membri del team, al fine di implementare miglioramenti al telaio o all'elettronica. In una squadra del campionato mondiale Superbike, coordina i compiti di fino a dieci meccanici per ottenere il miglior pacchetto possibile.

Ma anche il rapporto interpersonale è estremamente importante. "Si tratta di fiducia e rispetto, ma non è necessario essere migliori amici", ha sottolineato Andrew Pitt, che quest'anno sta allenando la star della Yamaha Jonathan Rea. "Ci possono essere momenti in cui si deve chiamare il pilota in disparte per avere una conversazione seria. Ma ci sono anche situazioni in cui bisogna mettergli un braccio intorno e abbracciarlo. Il pilota rischia la vita ogni volta che scende in pista, quindi deve fidarsi completamente di te ed è questo il senso di un rapporto stretto. Loro si fidano di noi e noi di loro, questa è la chiave di tutto".

Ci vuole tempo perché il capotecnico e il pilota prendano confidenza l'uno con l'altro e si coordinino, ed è per questo che un duo ben affiatato spesso rimane insieme anche quando la squadra cambia. Toprak Razgatlioglu, ad esempio, ha portato Phil Marron con sé alla BMW. Il campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati) ha addirittura lavorato con Giulio Nava per il decimo anno.