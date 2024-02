Campeonato do Mundo de Superbike 2024: Todos os pilotos, todos os técnicos principais

As tarefas de um chefe técnico vão muito para além de uma reunião com o piloto. Ele é o elo de ligação e "traduz" as declarações do seu protegido para os outros membros da equipa, de modo a implementar melhorias no chassis ou na eletrónica. Numa equipa do Campeonato do Mundo de Superbike, coordena as tarefas de até dez mecânicos para obter o melhor conjunto possível.

Mas a relação interpessoal também é extremamente importante. "É uma questão de confiança e respeito, mas não temos de ser os melhores amigos", sublinhou Andrew Pitt, que este ano está a treinar a estrela da Yamaha Jonathan Rea. "Pode haver momentos em que temos de chamar o piloto para trás para ter uma conversa séria. Mas também há situações em que temos de pôr o braço à volta dele e abraçá-lo. O piloto está a arriscar a vida sempre que vai para a pista, por isso tem de confiar totalmente em nós e é isso que significa uma relação próxima. Eles confiam em nós e nós confiamos neles, essa é a chave de tudo".

É preciso tempo para que o chefe técnico e o piloto se familiarizem um com o outro e se coordenem, e é por isso que uma dupla bem ensaiada se mantém frequentemente junta mesmo quando a equipa muda. Toprak Razgatlioglu, por exemplo, levou Phil Marron com ele para a BMW. O campeão do mundo Alvaro Bautista (Ducati) tem estado a trabalhar com Giulio Nava pelo décimo ano.