A Álvaro Bautista y Giulio Nava les gusta brea y azufre

Once años después de Carlos Checa, Ducati ganó otro título de pilotos en el Campeonato del Mundo de Superbike en 2022 con Álvaro Bautista. El español repitió triunfo el año pasado, consiguiendo 27 victorias en 36 carreras, más que ningún otro campeón del mundo antes.

En total, el piloto de 39 años ha ganado dos títulos mundiales, 59 victorias y 89 podios desde que se pasó al mundial de producción. En términos de victorias, es el piloto de Ducati más laureado y sólo el recordman mundialista Jonathan Rea ha ganado más carreras (119).

Bautista no ganó los títulos solo. No habría sido posible sin un entorno perfecto en el equipo de trabajo Aruba.it y el apoyo de Ducati - y la experiencia de Giulio Nava. El español es el jefe técnico de Álvaro Bautista y ya va por su noveno año. Nava se mantiene en un segundo plano y resta importancia a su papel en el éxito.



"Claro que estamos contentos, porque hemos trabajado muy duro para este éxito. El equipo y también en Ducati. Tenemos mucho apoyo de la fábrica y tenemos que dar las gracias a los que no están en la pista", dijo Nava. "Nunca tuve ninguna duda de que Álvaro podía hacerlo, siempre que le proporcionara una moto competitiva. Era difícil conseguir buenos resultados de forma constante, no cometer errores y estar preparado para cualquier situación imaginable. Hace un gran trabajo porque está extremadamente centrado y siempre entendió qué resultado era alcanzable y luego lo consiguió".

Nava y Bautista mantienen desde hace tiempo una profunda amistad.



"Llevo trabajando con Álvaro desde 2015 y estoy increíblemente feliz de que haya conseguido este gran resultado. Estoy agradecido de poder trabajar con él", dijo Nava. "Después de tantos años, tenemos una relación fuerte y podemos reírnos juntos, de hecho es como un hermano para mí. Para mí, personalmente, significa un mundo verle ganar y feliz y que haya demostrado lo buen piloto que es".

Si Bautista gana su tercer Campeonato del Mundo de Superbike consecutivo en 2024, igualaría a la leyenda de Ducati Troy Bayliss y ascendería al tercer puesto en la lista de los mejores de todos los tiempos. Sin embargo, desde que sufriera una lesión de cuello de larga duración el 1 de noviembre, el bicampeón del mundo no ha podido ofrecer su rendimiento habitual. En el test de Portimão, perdió 1,5 segundos respecto al mejor tiempo de su compañero de equipo en Aruba, Nicolò Bulega.