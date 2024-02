Álvaro Bautista et Giulio Nava comme la poix et le soufre

Onze ans après Carlos Checa, Ducati a remporté en 2022 un nouveau titre de pilote dans le championnat du monde Superbike avec Álvaro Bautista. L'Espagnol a réitéré ce triomphe l'année dernière et a remporté 27 victoires en 36 courses, soit le plus grand nombre jamais obtenu par un champion du monde.

Au total, depuis son passage au championnat du monde proche de la série, l'homme de 39 ans a remporté deux titres mondiaux, 59 victoires et 89 podiums. En termes de victoires, il est le pilote Ducati le plus performant et seul le champion du monde record Jonathan Rea a remporté plus de courses (119).

Bautista n'a pas gagné les titres tout seul. Cela n'aurait pas été possible sans un environnement parfait au sein de l'équipe d'usine Aruba.it et le soutien de Ducati - et l'expertise de Giulio Nava. L'Espagnol est le technicien en chef d'Álvaro Bautista, et ce pour la neuvième année. Nava reste en retrait et minimise sa part de responsabilité dans le succès.



"Bien sûr que nous sommes heureux, car nous avons travaillé très dur pour obtenir ce succès. L'équipe et aussi chez Ducati. Nous avons reçu beaucoup de soutien de l'usine et nous devons remercier ceux qui ne sont pas sur la piste", a déclaré Nava. "Je n'ai jamais douté qu'Alvaro pouvait y arriver, à condition que je lui fournisse une moto compétitive. Ce qui a été difficile, c'est d'obtenir de bons résultats de manière constante, de ne pas faire d'erreurs et d'être préparé à toutes les situations possibles et imaginables. Il le fait très bien, car il est extrêmement concentré et a toujours compris quel résultat était atteignable et l'a obtenu".

Une profonde amitié lie depuis longtemps Nava et Bautista.



"Je travaille avec Álvaro depuis 2015 et je suis très heureux qu'il ait obtenu ce magnifique résultat. Je suis reconnaissant de pouvoir travailler avec lui", a déclaré Nava. "Après tant d'années, nous avons une relation forte et nous pouvons rire ensemble, en fait, il est comme un frère pour moi. Pour moi personnellement, le voir gagner et être heureux représente le monde et qu'il a montré quel bon pilote il est".

Si Bautista remportait son troisième championnat du monde Superbike consécutif en 2024, il égalerait la légende Ducati Troy Bayliss et se hisserait à la troisième place de la liste des meilleurs éternels. Mais depuis sa longue blessure au cou le 1er novembre, le double champion du monde n'a pas pu réaliser ses performances habituelles. Lors du test de Portimão, il a perdu 1,5 seconde sur le meilleur temps de son coéquipier d'Aruba, Nicolò Bulega.