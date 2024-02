A Álvaro Bautista e Giulio Nava piacciono pece e zolfo

Undici anni dopo Carlos Checa, la Ducati ha conquistato un altro titolo piloti nel Campionato Mondiale Superbike nel 2022 con Álvaro Bautista. Lo spagnolo ha ripetuto il trionfo lo scorso anno, conquistando 27 vittorie in 36 gare, più di qualsiasi altro campione del mondo prima di lui.

In totale, il 39enne ha conquistato due titoli mondiali, 59 vittorie e 89 podi da quando è passato al campionato mondiale di produzione. In termini di vittorie, è il pilota Ducati di maggior successo e solo il campione del mondo Jonathan Rea ha vinto più gare (119).

Bautista non ha vinto i titoli da solo. Non sarebbe stato possibile senza un ambiente perfetto nel team di Aruba.it e il supporto di Ducati - e la competenza di Giulio Nava. Lo spagnolo è il capo tecnico di Álvaro Bautista ed è già al nono anno di attività. Nava rimane sullo sfondo e minimizza il suo ruolo nel successo.



"Naturalmente siamo felici, perché abbiamo lavorato molto duramente per questo successo. Il team e anche la Ducati. Abbiamo avuto un grande supporto dalla fabbrica e dobbiamo ringraziare coloro che non sono in pista", ha detto Nava. "Non ho mai avuto dubbi sul fatto che Alvaro potesse farcela, a patto di fornirgli una moto competitiva. È stato difficile ottenere sempre buoni risultati, non commettere errori e prepararsi a tutte le situazioni possibili. Lui fa un ottimo lavoro perché è estremamente concentrato e ha sempre capito qual era il risultato raggiungibile e l'ha ottenuto".

Nava e Bautista hanno da tempo una profonda amicizia.



"Lavoro con Álvaro dal 2015 e sono incredibilmente felice che abbia ottenuto questo grande risultato. Sono grato di poter lavorare con lui", ha detto Nava. "Dopo tanti anni, abbiamo un rapporto forte e possiamo ridere insieme, infatti è come un fratello per me. Per me personalmente, significa tutto il mondo vederlo vincere e felice e che ha dimostrato quanto sia un buon pilota".

Se Bautista dovesse vincere il suo terzo Campionato del Mondo Superbike consecutivo nel 2024, raggiungerebbe la leggenda Ducati Troy Bayliss e salirebbe al terzo posto nella classifica dei migliori di tutti i tempi. Tuttavia, da quando ha subito un lungo infortunio al collo il 1° novembre, il due volte campione del mondo non è stato in grado di fornire le sue prestazioni abituali. Nel test di Portimão, ha perso 1,5 secondi rispetto al miglior tempo del suo compagno di squadra di Aruba Nicolò Bulega.