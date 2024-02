Álvaro Bautista e Giulio Nava gostam de piche e enxofre

Com dois campeonatos do mundo e 59 vitórias, Álvaro Bautista é um dos mais bem sucedidos pilotos de Superbike. Se a estrela da Ducati vencer, Giulio Nava terá feito tudo bem.

Onze anos depois de Carlos Checa, a Ducati conquistou outro título de piloto no Campeonato do Mundo de Superbike em 2022 com Álvaro Bautista. O espanhol repetiu este triunfo no ano passado, conquistando 27 vitórias em 36 corridas, mais do que qualquer outro campeão do mundo antes.

No total, o piloto de 39 anos conquistou dois títulos de campeão do mundo, 59 vitórias e 89 subidas ao pódio desde que mudou para o campeonato do mundo de produção. Em termos de vitórias, é o piloto mais bem sucedido da Ducati e apenas o recordista mundial Jonathan Rea ganhou mais corridas (119).

Bautista não conquistou os títulos sozinho. Não teria sido possível sem um ambiente perfeito na equipa de trabalho Aruba.it e o apoio da Ducati - e a experiência de Giulio Nava. O espanhol é o técnico principal de Álvaro Bautista e já está no seu nono ano. Nava mantém-se na retaguarda e minimiza o seu papel no sucesso.



"Claro que estamos felizes, porque trabalhámos muito para este sucesso. A equipa e também a Ducati. Temos muito apoio da fábrica e temos de agradecer àqueles que não estão na pista," disse Nava. "Nunca tive qualquer dúvida de que o Álvaro conseguiria, desde que lhe proporcionasse uma moto competitiva. Foi difícil obter bons resultados de forma consistente, não cometer erros e estar preparado para todas as situações possíveis. Ele faz um ótimo trabalho porque é extremamente concentrado e sempre percebeu qual era o resultado possível e conseguiu-o."

Nava e Bautista têm uma profunda amizade de longa data.



"Tenho trabalhado com o Álvaro desde 2015 e estou incrivelmente feliz por ele ter alcançado este grande resultado. Estou grato por poder trabalhar com ele", disse Nava. "Depois de tantos anos, temos uma relação forte e conseguimos rir juntos, de facto, ele é como um irmão para mim. Para mim, pessoalmente, é muito importante vê-lo a ganhar e feliz, e que ele tenha mostrado que é um bom piloto."

Se Bautista vencer o seu terceiro Campeonato do Mundo de Superbike consecutivo em 2024, igualará a lenda da Ducati Troy Bayliss e subirá para o terceiro lugar na lista dos melhores de sempre. No entanto, desde que sofreu uma lesão prolongada no pescoço a 1 de novembro, o bicampeão do mundo não tem conseguido apresentar o seu desempenho habitual. No teste de Portimão, perdeu 1,5 segundos em relação ao melhor tempo do seu companheiro de equipa em Aruba, Nicolò Bulega.