Jonathan Rea (Yamaha) : "Jusqu'à six candidats au championnat du monde".

Jonathan Rea n'a rien à prouver à personne ; il est déjà, et de loin, le pilote de Superbike le plus titré de tous les temps ; il a remporté six championnats du monde et 119 courses. Mais même lui ne pouvait plus faire la différence avec la Kawasaki ZX-10RR ; avec une seule victoire, 2023 a été sa pire saison depuis 2014 avec Honda.

C'est pourquoi le Nord-Irlandais a saisi l'opportunité offerte par le passage de Toprak Razgatlioglu chez BMW de succéder au Turc dans l'équipe d'usine Yamaha. Au cours des deux dernières années, le pilote de 27 ans a été le seul à battre la star Ducati Alvaro Bautista à plusieurs reprises en duel direct.



"Il y a beaucoup de pression, car il sera difficile de juger si c'était la meilleure étape. Mais pour moi, c'est comme je l'ai dit au début : c'est une nouvelle ère, c'est nouveau, c'est à nouveau excitant", a déclaré le recordman du monde dans une interview à la BBC. "Pour moi, c'est déjà la bonne décision, mais elle implique aussi une pression, pas seulement pour moi d'avoir pris la bonne décision, mais aussi pour l'équipe".

Rea s'est mis d'accord avec Yamaha sur un contrat de deux ans pour remporter un nouveau titre de champion du monde.



"Je me sens bien avec la moto, mais la concurrence dans le championnat du monde Superbike est très forte en ce moment", sait le père de famille. "L'engagement de la part des constructeurs est actuellement incroyablement élevé. Dans la pitlane, il y a probablement cinq ou six pilotes qui peuvent se battre pour le titre mondial et j'ai l'impression que mon nom en fait partie".