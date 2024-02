Jonathan Rea (Yamaha): "Fino a sei candidati al Mondiale".

Jonathan Rea non ha nulla da dimostrare a nessuno: è già di gran lunga il pilota Superbike più vincente di tutti i tempi, avendo vinto sei campionati mondiali e 119 gare. Ma anche lui non è più riuscito a fare la differenza con la Kawasaki ZX-10RR; il 2023 è stata la sua peggiore stagione dal 2014 con la Honda, con una sola vittoria.

Il nordirlandese ha quindi colto l'opportunità offerta dal passaggio di Toprak Razgatlioglu alla BMW per diventare il successore del turco nel team Yamaha. Negli ultimi due anni, il 27enne è stato l'unico a battere più volte la stella della Ducati Alvaro Bautista in un duello diretto.



"C'è molta pressione, perché sarà difficile giudicare se questa è stata la mossa migliore. Ma per me è come ho detto all'inizio: è una nuova era, è nuova, è di nuovo eccitante", ha detto il campione del mondo dei record nell'intervista alla BBC. "È già la decisione giusta per me, ma comporta anche una certa pressione, non solo per me che ho preso la decisione giusta, ma anche per la squadra".

Rea ha concordato un contratto di due anni con la Yamaha per vincere un altro titolo mondiale.



"Mi sento bene con la moto, ma la concorrenza nel campionato mondiale Superbike è molto forte al momento", dice il padre di famiglia. "Il livello di impegno dei costruttori è incredibilmente alto in questo momento. Probabilmente ci sono cinque o sei piloti nei box che possono competere per il titolo mondiale, e ho la sensazione che il mio nome sia tra questi".