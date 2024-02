Jonathan Rea (Yamaha): "Até seis candidatos ao Campeonato do Mundo"

Ao mudar para a Yamaha, Jonathan Rea tem como objetivo o seu sétimo título no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Ao mesmo tempo, ele vê até seis pilotos com uma hipótese realista de vencer o campeonato do mundo.

Jonathan Rea não tem nada a provar a ninguém; ele já é, de longe, o piloto de Superbike mais bem-sucedido de todos os tempos, tendo vencido seis campeonatos mundiais e 119 corridas. Mas mesmo ele já não conseguiu fazer a diferença com a Kawasaki ZX-10RR; 2023 foi a sua pior época desde 2014 com a Honda, com apenas uma vitória.

O irlandês do norte, portanto, aproveitou a oportunidade apresentada pela mudança de Toprak Razgatlioglu para a BMW para se tornar o sucessor do turco na equipa de trabalho da Yamaha. Nos últimos dois anos, o piloto de 27 anos foi o único a bater a estrela da Ducati, Álvaro Bautista, várias vezes num duelo direto.



"Há muita pressão, porque vai ser difícil avaliar se esta foi a melhor jogada. Mas para mim é como eu disse no início: é uma nova era, é novo, é emocionante novamente", disse o recordista mundial na entrevista à BBC. "Já é a decisão certa para mim, mas também traz pressão - não só para mim que tomei a decisão certa, mas também para a equipa."

Rea acordou um contrato de dois anos com a Yamaha com o objetivo de conquistar mais um título mundial.



"Sinto-me bem com a moto, mas a concorrência no Campeonato do Mundo de Superbike é muito forte neste momento", diz o homem de família. "O nível de compromisso dos fabricantes é incrivelmente elevado neste momento. Há provavelmente cinco ou seis pilotos nas boxes que podem competir pelo título mundial e tenho a sensação de que o meu nome está entre eles."