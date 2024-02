Kawasaki se lance dans le championnat du monde SBK 2024 avec ce design

Kawasaki est le constructeur le plus titré du championnat du monde Superbike de ces douze dernières années. La première pierre a été posée par Tom Sykes avec le titre de champion du monde 2013, suivi de la série incomparable de Jonathan Rea avec six championnats du monde consécutifs entre 2015 et 2020. Même après cela, le Nord-Irlandais a continué à gagner des courses, mais leur nombre a diminué et 2023 a été sa pire saison depuis 2014 avec Honda. En conséquence, le pilote de 37 ans s'est séparé de Kawasaki et a rejoint Yamaha.

Sans aucun doute, on peut dire que le départ du champion du monde record après neuf ans pour Kawasaki marque le début d'une nouvelle ère dans le championnat du monde proche de la série. Jeudi soir à 18 heures, l'équipe d'usine de cette année a été présentée, avec laquelle elle souhaite renouer avec le succès.



Pas de surprise : les couleurs sont dominées par un vert vif.

La figure de proue de KRT - acronyme de Kawasaki Racing Team - dans le championnat du monde Superbike 2024 est Alex Lowes, qui entamera sa cinquième saison avec l'équipe d'usine organisée par Provec Racing. La deuxième ZX-10RR sera pilotée par la nouvelle recrue Axel Bassani.



"J'aime beaucoup les nouvelles couleurs pour 2024, elles sont un peu différentes. Chaque autre année, il y a eu de petits changements, mais c'est ma préférée jusqu'à présent. J'aborde l'année 2024 avec beaucoup d'optimisme", a déclaré le pilote de 33 ans. "D'une certaine manière, la moto, le package et l'équipe sont restés les mêmes, mais j'ai un personnel différent avec lequel je peux travailler. Nous avons quelques petites mises à jour et nous avons travaillé très dur pendant l'hiver, en particulier sur nos points faibles, afin de rendre la moto plus facile à gérer sur la distance de course. Je suis vraiment satisfait du travail que nous avons accompli. Nous devons attendre et voir si cela suffit pour être en tête chaque semaine. Mais j'ai en tout cas le sentiment que nous avons fait un pas en avant par rapport à l'année dernière".

Au cours des deux dernières années, Bassani a été le meilleur pilote privé avec la Ducati V4R, mais le jeune Italien s'apprête maintenant à vivre sa première saison avec la Kawasaki ZX-10RR.



"Je suis vraiment heureux de pouvoir enfin montrer au monde la nouvelle livrée. Pour moi, c'est un joli design - je l'aime bien", a déclaré l'Italien. "Bien sûr, il y a toujours beaucoup de vert, mais quelques autres couleurs. C'est aussi vraiment bien de voir enfin mon vélo d'usine dans les couleurs de l'usine. C'est toujours agréable d'avoir un nouveau look chaque saison. J'espère que les gens apprécieront le look de la moto et aussi les nouveaux vêtements de l'équipe. Le vert de Kawasaki est toujours spécial. Je pense que nous pouvons vraiment faire une bonne saison ensemble".

La saison du championnat du monde de Superbike 2024 débutera du 23 au 25 février à Phillip Island, en Australie. Le lundi et le mardi précédents, un dernier test aura lieu.