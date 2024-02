Kawasaki inizia il Campionato del Mondo SBK 2024 con questo progetto

Kawasaki è il costruttore di maggior successo nel campionato mondiale Superbike negli ultimi dodici anni. Tom Sykes ha gettato le basi con il titolo mondiale del 2013, seguito dall'ineguagliabile serie di sei campionati mondiali consecutivi di Jonathan Rea tra il 2015 e il 2020. In seguito il nordirlandese ha continuato a vincere gare, ma sempre meno e il 2023 è stata la sua peggiore stagione con Honda dal 2014. Di conseguenza, il 37enne si è separato dalla Kawasaki e si è accasato alla Yamaha.

Non c'è dubbio che la partenza del campione del mondo dei record dopo nove anni di Kawasaki segni l'inizio di una nuova era nel campionato mondiale di produzione. Giovedì sera alle 18.00 è stato presentato il team di lavoro di quest'anno, con l'obiettivo di riprendere la strada del successo.



Non c'è da sorprendersi: i colori sono dominati dal verde brillante.

La punta di diamante del KRT - acronimo di Kawasaki Racing Team - nel Campionato Mondiale Superbike 2024 è Alex Lowes, che disputerà la sua quinta stagione con il works team organizzato da Provec Racing. La seconda ZX-10RR sarà guidata dal nuovo arrivato Axel Bassani.



"Mi piacciono molto i nuovi colori per il 2024, sono un po' diversi. Ci sono stati piccoli cambiamenti in tutti gli altri anni, ma questo è il mio preferito finora. Affronto il 2024 con molto ottimismo", ha dichiarato il 33enne. "In un certo senso, la moto, il pacchetto e la squadra sono gli stessi, ma ho uno staff diverso con cui lavorare. Abbiamo apportato alcuni piccoli aggiornamenti e abbiamo lavorato molto duramente durante l'inverno, soprattutto sui nostri punti deboli, per rendere la moto più facile da gestire sulla distanza di gara. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto. Dovremo aspettare e vedere se sarà sufficiente per stare davanti ogni settimana. Ma ho sicuramente la sensazione che abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso".

Bassani è stato il miglior pilota privato sulla Ducati V4R negli ultimi due anni, ma ora il giovane italiano sta per iniziare la sua prima stagione sulla Kawasaki ZX-10RR.



"Non vedo l'ora di mostrare al mondo la nuova livrea. Per me è un bel design, mi piace", ha detto l'italiano. "Sicuramente c'è ancora molto verde, ma anche altri colori. È anche molto bello vedere finalmente la mia moto con i colori della Casa. È sempre bello avere un nuovo look ogni stagione. Spero che alla gente piaccia il look della moto e anche il nuovo kit del team. Il verde della Kawasaki è sempre qualcosa di speciale. Credo che insieme potremo fare un'ottima stagione".

La stagione 2024 del Campionato Mondiale Superbike prenderà il via a Phillip Island/Australia dal 23 al 25 febbraio. Un test finale si svolgerà il lunedì e il martedì precedenti.