A Kawasaki inicia o Campeonato do Mundo de SBK de 2024 com este design

Começa uma nova era para a Kawasaki no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. O design da recém-formada equipa de trabalho com Alex Lowes e Axel Bassani foi oficialmente revelado há alguns minutos.

A Kawasaki é o fabricante mais bem sucedido no Campeonato do Mundo de Superbike nos últimos doze anos. Tom Sykes lançou as bases com o título mundial de 2013, seguido pela inigualável corrida de Jonathan Rea de seis campeonatos mundiais consecutivos entre 2015 e 2020. O irlandês do norte continuou a ganhar corridas depois disso, mas foram cada vez menos e 2023 foi a sua pior temporada com a Honda desde 2014. Como resultado, o piloto de 37 anos se separou da Kawasaki e se juntou à Yamaha.

Não há dúvida de que a saída do campeão mundial recordista após nove anos para a Kawasaki marca o início de uma nova era no campeonato mundial baseado em produção. Na noite de quinta-feira, às 18h00, foi apresentada a equipa de trabalho deste ano, com o objetivo de retomar o caminho do sucesso.



Sem surpresa: as cores são dominadas pelo verde vivo.

A figura de proa da KRT - que significa Kawasaki Racing Team - no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 é Alex Lowes, que vai disputar a sua quinta época com a equipa de trabalho organizada pela Provec Racing. A segunda ZX-10RR será pilotada pelo recém-chegado Axel Bassani.



"Gosto muito das novas cores para 2024, são um pouco diferentes. Houve pequenas alterações em todos os outros anos, mas esta é a minha favorita até agora. Vou para 2024 com muito otimismo", disse o piloto de 33 anos. "De certa forma, a moto, o pacote e a equipa são os mesmos, mas tenho pessoal diferente com quem trabalhar. Temos algumas pequenas actualizações e trabalhámos muito durante o inverno, especialmente nos nossos pontos fracos, para tornar a moto mais fácil de manusear durante a corrida. Estou muito contente com o trabalho que fizemos. Vamos ter de esperar para ver se é suficiente para andar na frente todas as semanas. Mas tenho definitivamente a sensação de que demos um passo em frente em relação ao ano passado."

Bassani tem sido o melhor piloto privado na Ducati V4R nos últimos dois anos, mas agora o jovem italiano está prestes a embarcar na sua primeira época na Kawasaki ZX-10RR.



"Estou ansioso por mostrar finalmente ao mundo a nova pintura. Para mim é um design agradável - gosto dele," disse o italiano. "De certeza que ainda há muito verde, mas também há outras cores. Também é muito bom ver finalmente a minha mota de fábrica com as cores da fábrica. É sempre bom ter um novo visual em cada época. Espero que as pessoas gostem do aspeto da moto e também do novo equipamento da equipa. O verde da Kawasaki é sempre algo de especial. Penso que podemos ter uma época muito boa juntos."

A época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 terá início em Phillip Island/Austrália, de 23 a 25 de fevereiro. Um teste final terá lugar na segunda e terça-feira anteriores.