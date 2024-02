Kawasaki convaincu : Pour la première fois depuis 2015, pas de pénalité

Avec la présentation de l'équipe jeudi en début de soirée, Kawasaki s'est dévoilé et a présenté son projet pour le championnat du monde de Superbike 2024. Alex Lowes et Axel Bassani étaient connus en tant que pilotes et l'attention s'est donc portée sur l'aspect visuel de l'équipe. Kawasaki a donné un coup de fouet au célèbre vert avec des accents colorés des sponsors.

L'entreprise britannique Cheshire Mouldings élargit son engagement et devient le nouveau sponsor principal. C'est intéressant : Dans la série britannique Superbike, Cheshire Mouldings soutient l'équipe BMW TAS Racing. Le fabricant de lubrifiants Motul, qui est également sponsor de série du championnat du monde de Superbike, a rejoint l'équipe.

Bien que le pilote de pointe Jonathan Rea soit parti en rappel chez Yamaha, Kawasaki aborde la nouvelle saison avec un certain optimisme. La raison en est les nombreuses modifications du règlement qui devraient permettre à la ZX-10RR de se rapprocher de la concurrence. Le moteur quatre cylindres en ligne a reçu une limite de régime plus élevée pour 2024 et l'inertie a été minimisée par l'adaptation de composants internes.

"2024 marque pour nous le début d'une nouvelle ère où, pour la première fois depuis 2015, les règles sont équilibrées et ne sont pas dirigées contre Kawasaki", a souligné le team manager Guim Roda. "Nous comprenons qu'un championnat aussi diversifié est difficile à équilibrer. La FIM, Dorna et la MSMA ont fait beaucoup d'efforts. Espérons que nous pourrons profiter de cette opportunité pour faire partie du spectacle et gagner des courses. Les courses de cette saison devront être jugées non seulement en fonction du classement, mais aussi en fonction de l'écart entre le vainqueur et le reste, car c'est tellement serré".

Pour la première fois depuis le premier titre mondial de Tom Sykes en 2013, Kawasaki aborde la nouvelle saison sans champion du monde dans son équipe.

"Le nombre de pilotes forts sur la grille de départ est surprenant. Je suis certain que cette saison sera de loin la plus compétitive et la plus excitante du championnat du monde Superbike depuis le début de notre projet KRT en 2012", affirme l'Espagnol avec conviction. "Notre projet est très équilibré cette année. Alex, un pilote rapide avec un grand potentiel, cherche à améliorer ses performances sur 20 tours, c'est-à-dire jusqu'à la fin des longues courses. Et Axel, un jeune garçon talentueux, apprend à chaque run sur la moto à mieux exploiter le plein potentiel de la Ninja ZX-10RR".