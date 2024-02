Kawasaki convinta: non penalizzata per la prima volta dal 2015

Nonostante la partenza di Jonathan Rea, Kawasaki è ottimista per il Campionato Mondiale Superbike 2024, dato che i nuovi regolamenti sono a favore della ZX-10RR. Come valuta la situazione il team manager Guim Roda.

Con la presentazione della squadra, avvenuta giovedì sera, Kawasaki ha fatto cadere le coperture e ha presentato il suo progetto per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Alex Lowes e Axel Bassani erano già noti come piloti, quindi l'attenzione si è concentrata sull'aspetto visivo della squadra. Kawasaki ha arricchito il familiare verde con gli accenti colorati degli sponsor.

L'azienda britannica Cheshire Mouldings sta ampliando il suo impegno ed è il nuovo sponsor principale. Interessante: Nella serie British Superbike, Cheshire Mouldings sostiene il team BMW TAS Racing. Il nuovo sponsor è il produttore di lubrificanti Motul, che è anche sponsor di serie del campionato mondiale Superbike.

Sebbene il pilota di punta Jonathan Rea sia passato alla Yamaha, Kawasaki è ottimista per la nuova stagione. Ciò è dovuto alle varie modifiche regolamentari, che dovrebbero avvicinare la ZX-10RR alla concorrenza. Il motore a quattro cilindri in linea è stato dotato di un limite di giri più elevato per il 2024 e l'inerzia è stata ridotta al minimo grazie alla regolazione dei componenti interni.

"Il 2024 segna l'inizio di una nuova era per noi, in cui per la prima volta dal 2015 si applicano regole equilibrate e non dirette contro Kawasaki", ha sottolineato il Team Manager Guim Roda. "Ci rendiamo conto che un campionato così eterogeneo è difficile da bilanciare. La FIM, la Dorna e la MSMA si sono impegnate molto. Speriamo di poter cogliere l'opportunità di partecipare allo spettacolo e di vincere delle gare. Le gare di questa stagione dovranno essere giudicate non solo in base alla classifica, ma anche in base al divario tra il vincitore e gli altri, perché è così vicino".

Per la prima volta da quando Tom Sykes ha vinto il suo primo titolo mondiale nel 2013, Kawasaki inizierà la nuova stagione senza un campione del mondo in squadra.

"Il numero di piloti forti sulla griglia di partenza è incredibile. Sono sicuro che questa sarà di gran lunga la stagione più competitiva ed emozionante del Campionato Mondiale Superbike dall'inizio del nostro progetto KRT nel 2012", è convinto lo spagnolo. "Il nostro progetto è molto equilibrato quest'anno. Alex, un pilota veloce con un grande potenziale, sta cercando di migliorare le sue prestazioni nell'arco di 20 giri, cioè fino alla fine delle gare lunghe. E Axel, un ragazzo giovane e di talento, sta imparando a sfruttare al meglio tutto il potenziale della Ninja ZX-10RR a ogni giro in moto".