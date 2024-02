Kawasaki convencida: não é penalizada pela primeira vez desde 2015

Com a apresentação da equipa no início da noite de quinta-feira, a Kawasaki abriu as portas e apresentou o seu projeto para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Alex Lowes e Axel Bassani eram conhecidos como pilotos, pelo que o foco estava no aspeto visual da equipa. A Kawasaki apimentou o verde familiar com apontamentos coloridos dos patrocinadores.

A empresa britânica Cheshire Mouldings está a expandir o seu compromisso e é o novo patrocinador principal. Interessante: Na série British Superbike, a Cheshire Mouldings apoia a equipa BMW TAS Racing. O novo patrocinador é o fabricante de lubrificantes Motul, que também patrocina a série do Campeonato do Mundo de Superbike.

Apesar de o piloto de topo Jonathan Rea ter saído para a Yamaha, a Kawasaki está otimista em relação à nova época. Isto deve-se às várias alterações às regras, que se espera que aproximem a ZX-10RR da concorrência. O motor de quatro cilindros em linha recebeu um limite de rotações mais elevado para 2024 e a inércia foi minimizada através do ajuste dos componentes internos.

"2024 marca o início de uma nova era para nós, na qual se aplicam regras equilibradas pela primeira vez desde 2015 e não são dirigidas contra a Kawasaki", sublinhou o Diretor de Equipa Guim Roda. "Compreendemos que um campeonato tão diversificado é difícil de equilibrar. A FIM, a Dorna e a MSMA fizeram um grande esforço. Espero que possamos aproveitar esta oportunidade para fazer parte do espetáculo e ganhar corridas. As corridas desta época vão ter de ser avaliadas não só pela classificação, mas também pela diferença entre o vencedor e os restantes, porque estão muito próximas."

Pela primeira vez desde que Tom Sykes conquistou o seu primeiro título de Campeão do Mundo em 2013, a Kawasaki vai começar a nova época sem um Campeão do Mundo na equipa.

"O número de pilotos fortes na grelha é incrível. Estou certo de que esta será, de longe, a temporada mais competitiva e emocionante do Campeonato do Mundo de Superbike desde o início do nosso projeto KRT em 2012", está convicto o espanhol. "O nosso projeto é muito equilibrado este ano. O Alex, um piloto rápido e com grande potencial, está a tentar melhorar o seu desempenho ao longo de 20 voltas, ou seja, até ao final das corridas longas. E o Axel, um rapaz jovem e talentoso, está a aprender a utilizar melhor todo o potencial da Ninja ZX-10RR em cada corrida com a moto."