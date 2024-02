Sam Lowes (Ducati) craint que "le top 10 soit difficile".

Sam Lowes a commencé sa carrière sur des motos de course basées sur la série. En 2010, il a remporté la série britannique Supersport, a accédé au championnat du monde en 2011 avec Honda et a remporté le titre en 2013 avec Yamaha. L'Anglais a ensuite décidé de passer en Moto2, où il a remporté dix courses et terminé troisième du championnat du monde en 2020. En 2017, il a même passé une saison en MotoGP (avec Aprilia).

Avec son équipe GP Marc VDS, le pilote de 33 ans revient dans le paddock du championnat du monde proche de la série. A l'approche de l'ouverture de la saison en Australie (du 23 au 25 février), la tension monte chez le frère jumeau du pilote officiel Kawasaki Alex Lowes.

"Je suis certainement assez excité et cela fait du bien d'être de retour. Ma carrière en GP a été belle, mais je suis heureux et fier d'être ici", a assuré Lowes. "Le championnat du monde Superbike a toujours été une grande série très disputée, mais je pense qu'elle est maintenant plus forte qu'elle ne l'a jamais été depuis dix ans. La qualité du peloton en profondeur est étonnante - même entrer dans le top 10 sera difficile. J'ai encore beaucoup à apprendre".

Lowes pilotera une Ducati V4R compétitive dans le championnat du monde Superbike 2024, avec laquelle il a pu se familiariser lors des essais à Jerez et Portimão.

"La Ducati est une moto complexe, mais très bonne et très belle", a souri Lowes. "Le format du week-end, trois courses, la superpole, le pneu Q ... c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Nous avons un super groupe de personnes et de mécaniciens, et je suis vraiment reconnaissant pour cela. Je pense que si on fait ça ensemble, on peut faire quelque chose".

D'ailleurs, comme le numéro 22 que Sam utilisait en Moto2 sera occupé par son frère Alex en Championnat du monde Superbike 2024, le pilote Marc-VDS a choisi le numéro 14 pour sa saison de rookie.