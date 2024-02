Sam Lowes (Ducati) receia: "Os 10 primeiros serão difíceis"

Campeão do Mundo de Supersport em 2013 e vencedor múltiplo de Moto2, Sam Lowes é um peso pesado da pilotagem que se vai juntar ao Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. No entanto, o inglês encara a sua estreia com humildade.

Sam Lowes começou a sua carreira em motos de competição de produção. Venceu a série British Supersport em 2010, foi promovido ao Campeonato do Mundo com a Honda em 2011 e conquistou o título com a Yamaha em 2013. O inglês decidiu então mudar para a Moto2, onde venceu dez corridas e terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2020. Em 2017, chegou a passar uma temporada no MotoGP (com a Aprilia).

Juntamente com a sua equipa de GP Marc VDS, o jovem de 33 anos está de regresso ao paddock do campeonato do mundo baseado na produção. Com a abertura da época na Austrália (23 a 25 de fevereiro) a aproximar-se, o irmão gémeo do piloto de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes, está cada vez mais tenso.

"Estou definitivamente muito entusiasmado e sabe bem estar de volta. A minha carreira no GP foi boa, mas estou feliz e orgulhoso por estar aqui," disse Lowes. "O Campeonato do Mundo de Superbike sempre foi uma série grande e competitiva, mas acho que agora está mais forte do que há dez anos. A qualidade do pelotão em profundidade é espantosa - mesmo ficar entre os 10 primeiros vai ser difícil. Ainda tenho muito que aprender".

Lowes vai pilotar uma Ducati V4R competitiva no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024, com a qual se pôde familiarizar durante os testes em Jerez e Portimão.

"A Ducati é uma moto complexa, mas muito boa e bonita", sorriu Lowes. "O formato do fim de semana, três corridas, Superpole, o pneu Q... é algo que nunca fiz antes na minha vida. Temos um ótimo grupo de pessoas e mecânicos e estou muito grato por isso. Acho que se fizermos isto juntos, podemos conseguir alguma coisa".

A propósito: Como o número 22 que Sam usou em Moto2 é ocupado pelo irmão Alex no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, o piloto da Marc VDS escolheu o número 14 para a sua época de estreia.