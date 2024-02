Présentation Honda : Optimisme de Lecuona et Vierge

Les pilotes avec Iker Lecuona et Xavi Vierge comme lors des deux dernières saisons de Superbike et la livrée typique de Honda n'a pas non plus beaucoup changé. Les nouveautés de l'équipe d'usine de la Honda Racing Corporation se cachent sous le carénage, l'aérodynamique de la CBR1000RR-R étant également nouvelle.

Comme Honda n'a obtenu que cinq troisièmes places depuis les débuts de la Triple-R, c'est une Fireblade massivement remaniée qui sera utilisée dans le championnat du monde Superbike 2024. Le moteur est un nouveau développement. L'alésage et la course sont restés identiques (81 mm et 48,5 mm), mais le calage des soupapes a été modifié et le taux de compression augmenté. Des soupapes d'admission plus légères en titane et des ressorts elliptiques et progressifs pour l'admission et l'échappement s'y ajoutent ; dans la foulée, les conduits d'admission ont également été optimisés. Le moteur quatre cylindres en ligne est plus étroit que sur le modèle précédent.

Le cadre en pont en aluminium a été adapté afin d'augmenter la précision de la direction et l'adhérence des roues avant et arrière ainsi que le feedback pour le pilote. Sur le cadre 2024, les nervures internes de renfort ont été supprimées, la zone des parois fines a été élargie et la forme des sections du cadre a été optimisée. Outre une réduction de poids de plus d'un kilo, l'accent a été mis sur la réduction de la rigidité latérale et de la rigidité en torsion.

Lors des premiers tests, les deux Espagnols n'ont pas tari d'éloges sur leur nouvel outil de travail, mais la situation a brusquement changé lors des tests de cette année, lorsque les progrès se sont fait attendre. Lors de la présentation de l'équipe, Lecuona et Vierge ont fait preuve d'optimisme.

"Nous entamons la saison 2024 avec une nouvelle moto, avec une aérodynamique améliorée, une électronique différente et beaucoup d'autres choses qui, mises bout à bout, représentent un grand pas", a énuméré Lecuona, 24 ans. "Sur la moto, on sent les différences, tout a été amélioré et c'est plus facile à piloter. Nous devons maintenant attendre de pouvoir le montrer sur la piste. Nous devons d'abord amener la moto à un niveau solide. Une fois que nous y serons parvenus, nous viserons le podium. Et si nous y parvenons régulièrement, nous pourrons envisager des choses plus importantes".

"Le HRC travaille sans relâche. Nous voulons remporter des victoires et pour cela, ils poussent énormément et ont développé cette nouvelle moto. Personnellement, je me donne aussi à fond à l'entraînement pour atteindre notre objectif le plus rapidement possible", a ajouté Vierge. "Nous voyons que l'aérodynamique devient de plus en plus importante. Jusqu'à présent, nous luttions constamment contre les wheelies, mais nous avons maintenant une nette amélioration et nous ne perdons plus en ligne droite. Nous sommes une équipe d'usine et nous devons obtenir des classements en conséquence".

Une nouvelle personne, mais déjà connue, est le team manager Jose Manuel Escamez, qui succède à Leon Camier. L'Espagnol travaillait auparavant au sein de l'équipe MotoGP.

"Il est encore trop tôt pour parler de résultats concrets, car nous devons encore effectuer des tests. Un objectif réaliste pour nous serait de continuer à développer la nouvelle Fireblade tout en améliorant nos performances par rapport à l'année dernière", a déclaré Escamez. "Je pense que nous avons encore une grande marge de progression et tant que nous progressons de manière constante, c'est une voie réaliste".