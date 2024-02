Presentazione Honda: Ottimismo tra Lecuona e Vierge

I piloti con Iker Lecuona e Xavi Vierge sono gli stessi delle ultime due stagioni Superbike e anche la tipica colorazione Honda non è cambiata in modo significativo. Le innovazioni del team ufficiale di Honda Racing Corporation sono nascoste sotto la carenatura, dove anche l'aerodinamica della CBR1000RR è nuova.

Poiché Honda ha ottenuto solo cinque terzi posti dal debutto della Triple-R, nel campionato mondiale Superbike del 2024 verrà utilizzata una Fireblade massicciamente rivista. Il motore è di nuova concezione. Sebbene l'alesaggio e la corsa rimangano identici a 81 mm e 48,5 mm, la fasatura delle valvole è stata modificata e il rapporto di compressione è stato aumentato. Inoltre, sono state aggiunte valvole di aspirazione in titanio più leggere e molle ellittiche e progressive per l'aspirazione e lo scarico; anche i condotti di aspirazione sono stati ottimizzati. Il motore a quattro cilindri in linea è più stretto rispetto al modello precedente.

Il telaio a ponte in alluminio è stato adattato per aumentare la precisione di guida e l'aderenza delle ruote anteriori e posteriori e per migliorare il feedback del pilota. Le nervature interne di irrigidimento sono state eliminate dal telaio 2024, l'area delle pareti sottili è stata estesa e le sezioni trasversali del telaio sono state ottimizzate in termini di forma. Oltre a un risparmio di peso di oltre un chilogrammo, l'attenzione si è concentrata sulla riduzione della rigidità laterale e torsionale.

Durante i primi test, i due spagnoli si sono complimentati per il loro nuovo mezzo di lavoro, ma la situazione è cambiata bruscamente durante i test di quest'anno, quando non si sono registrati progressi. Alla presentazione della squadra, Lecuona e Vierge si sono mostrati ottimisti.

"Inizieremo la stagione 2024 con una nuova moto, con un'aerodinamica migliorata, un'elettronica diversa e molte altre cose che rappresentano un grande passo avanti", ha detto il 24enne Lecuona. "Si sentono le differenze sulla bicicletta, tutto è migliorato ed è più facile da guidare. Ora dobbiamo aspettare di poterlo dimostrare in pista. Prima dobbiamo portare la moto a un livello solido. Una volta raggiunto questo obiettivo, punteremo al podio. E se riusciremo a farlo regolarmente, allora potremo puntare a cose più grandi".

"HRC sta lavorando senza sosta. Vogliamo vincere e loro stanno spingendo molto e hanno sviluppato questa nuova moto. Personalmente, do il massimo anche in allenamento per raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile", ha aggiunto Vierge. "Possiamo notare che l'aerodinamica sta diventando sempre più importante. Prima eravamo sempre in difficoltà con le impennate, ora abbiamo un miglioramento significativo e non perdiamo più terreno sui rettilinei. Siamo un team di lavoro e dobbiamo ottenere piazzamenti corrispondenti".

Una novità, ma già nota, è il team manager Jose Manuel Escamez, che succede a Leon Camier. Lo spagnolo ha lavorato in precedenza per il team MotoGP.

"È ancora troppo presto per parlare di risultati concreti, perché dobbiamo ancora effettuare dei test. Un obiettivo realistico per noi sarebbe quello di sviluppare ulteriormente la nuova Fireblade e di migliorare le nostre prestazioni rispetto all'anno scorso", ha dichiarato Escamez. "Credo che abbiamo ancora molto margine di miglioramento e finché faremo progressi costanti, questo è un modo realistico di procedere".