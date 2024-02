Apresentação Honda: Otimismo entre Lecuona e Vierge

Os leitores regulares da SPEEDWEEK.com não ficaram a saber muitas novidades na apresentação virtual da equipa da Honda Racing Corporation. O que o gigante das motas do Japão pretende alcançar no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Os pilotos com Iker Lecuona e Xavi Vierge são os mesmos das últimas duas temporadas de Superbike e o esquema de cores típico da Honda também não mudou significativamente. As inovações na equipa de fábrica da Honda Racing Corporation estão escondidas sob a carenagem, sendo que a aerodinâmica da CBR1000RR-R também é nova.

Como a Honda só conseguiu cinco terceiros lugares desde a estreia do Triple-R, um Fireblade massivamente revisado será usado no Campeonato Mundial de Superbike de 2024. O motor é um novo desenvolvimento. Embora o diâmetro e o curso permaneçam idênticos, com 81 mm e 48,5 mm, a temporização das válvulas foi alterada e a taxa de compressão aumentada. Além disso, foram adicionadas válvulas de admissão de titânio mais leves e molas elípticas e progressivas para admissão e escape; as portas de admissão também foram optimizadas no processo. O motor de quatro cilindros em linha é mais estreito do que o modelo anterior.

O quadro da ponte em alumínio foi adaptado para aumentar a precisão da direção e a aderência das rodas dianteiras e traseiras e para melhorar o feedback para o condutor. As nervuras interiores de reforço foram eliminadas do quadro 2024, a área de paredes finas foi alargada e a forma das secções transversais do quadro foi optimizada. Para além de uma redução de peso de mais de um quilograma, o foco real foi a redução da rigidez lateral e torcional.

Durante os primeiros testes, os dois espanhóis elogiaram o seu novo equipamento de trabalho, mas a situação mudou bruscamente durante os testes deste ano, quando não se registaram progressos. Na apresentação da equipa, Lecuona e Vierge mostraram-se optimistas.

"Começamos a época de 2024 com uma nova bicicleta, com uma aerodinâmica melhorada, uma eletrónica diferente e muitas outras coisas que constituem um grande passo em frente", afirmou Lecuona, de 24 anos. "Sente-se a diferença na bicicleta, tudo melhorou e é mais fácil de conduzir. Agora temos de esperar até podermos mostrar isso na pista. Primeiro temos de colocar a mota a um nível sólido. Assim que o conseguirmos, o nosso objetivo será o pódio. E se conseguirmos fazer isso regularmente, então podemos aspirar a coisas maiores."

"A HRC está a trabalhar incansavelmente. Queremos ganhar e eles estão a esforçar-se muito e desenvolveram esta nova moto. Pessoalmente, também dou o meu melhor nos treinos para atingir o nosso objetivo o mais rapidamente possível", acrescentou Vierge. "Podemos ver que a aerodinâmica está a tornar-se cada vez mais importante. Anteriormente, estávamos constantemente a lutar com as rodas, agora temos uma melhoria significativa e já não perdemos nas rectas. Somos uma equipa de trabalho e temos de alcançar as classificações correspondentes."

Uma novidade, mas já familiar, é o chefe de equipa José Manuel Escamez, que sucede a Leon Camier. O espanhol trabalhou anteriormente para a equipa de MotoGP.

"Ainda é muito cedo para falar de resultados concretos, uma vez que ainda temos de efetuar testes. Um objetivo realista para nós seria continuar a desenvolver a nova Fireblade e melhorar o nosso desempenho em comparação com o ano passado," disse Escamez. "Acredito que ainda temos muito espaço para melhorar e, desde que estejamos a fazer progressos constantes, esse é um caminho realista."