José Escamez: de mecánico a director del equipo HRC

Leon Camier dejó el equipo Honda Racing Corporation Superbike por voluntad propia; el inglés quería centrarse en nuevos proyectos. Su sucesor, José Manuel Escamez, conoce Honda como la palma de su mano; ha pasado la mayor parte de su vida profesional trabajando para el gigante japonés de la moto.

"Al principio trabajé como mecánico en un pequeño concesionario de Honda en Barcelona antes de pasarme a las carreras", dijo el español en la presentación del equipo. "He pasado la mayor parte de mi carrera deportiva hasta ahora en MotoGP, donde he tenido la oportunidad de trabajar con grandes pilotos y buenos equipos, incluyendo varias temporadas con HRC. Ahora estoy muy contento de ser el Team Manager del Team HRC en el Campeonato del Mundo de Superbikes y estoy dispuesto a aportar toda mi experiencia a este nuevo papel. La empresa es la misma y la forma de trabajar es similar, así que ha sido una transición relativamente suave."

Por cierto, Escamez es el tercer director de equipo que nombra Honda desde el regreso de la fábrica en 2020.

Para Escamez es una ventaja que el equipo de fábrica tenga su sede en Barcelona y que la mayoría de los miembros del equipo y ambos pilotos hablen el mismo idioma.

"Me esforzaré por mantener unido al equipo y trabajar por un objetivo común", subraya el director del equipo. "A lo largo de mi carrera, he ocupado varios puestos dentro de un equipo, tanto en la parte mecánica como en funciones de coordinación. Esto me ha permitido comprender a las personas y sus sentimientos. Y quiero asegurarme de que todos puedan dar lo mejor de sí mismos para el equipo".

El español se hace cargo del equipo HRC en un momento difícil, ya que Honda sólo ha logrado cinco terceros puestos con la CBR1000RR-R presentada en 2020. Por ello, se ha desarrollado una nueva Fireblade para 2024, pero todavía hay una gran incógnita sobre su rendimiento.

"El mayor reto es llegar a ser competitivos con la nueva moto lo antes posible", dice Escamez. "Hay muchas actualizaciones en todas las áreas de la moto, así que tenemos que unirlo todo y encontrar una puesta a punto básica que permita a nuestros pilotos aprovechar al máximo el potencial de la moto. El próximo reto será luchar constantemente por acabar entre los cinco primeros y lograr algún podio. Somos conscientes de que se trata de un gran reto, dado el alto nivel de la competición, pero estamos trabajando sin descanso para lograr este objetivo."