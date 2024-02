Jose Escamez : de bricoleur à team manager HRC

Leon Camier a décidé de son plein gré de mettre fin à ses activités au sein de l'équipe d'usine Superbike de la Honda Racing Corporation ; l'Anglais souhaitait se consacrer à de nouveaux projets. Son successeur, Jose Manuel Escamez, connaît Honda comme sa poche ; il a passé la majeure partie de sa vie professionnelle dans l'environnement du géant japonais de la moto.

"J'ai d'abord travaillé comme mécanicien chez un petit concessionnaire Honda à Barcelone avant de me lancer dans la course", a raconté l'Espagnol dans le cadre de la présentation de l'équipe. "J'ai passé la majeure partie de ma carrière de pilote en MotoGP, où j'ai eu la chance de travailler avec de grands pilotes et de bonnes équipes, dont plusieurs saisons avec le HRC. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être le team manager de l'équipe HRC dans le championnat du monde Superbike et je suis prêt à apporter toute mon expérience dans ce nouveau rôle. L'entreprise est la même et la façon de travailler est également similaire, la transition s'est donc faite relativement en douceur".

D'ailleurs, Escamez est le troisième team manager que Honda nomme depuis son retour en usine en 2020.

Le fait que l'équipe d'usine soit basée à Barcelone et que la plupart des membres de l'équipe ainsi que les deux pilotes parlent la même langue constitue un avantage pour Escamez.

"Je vais m'efforcer de garder l'équipe unie et de travailler ensemble vers un même objectif", a souligné le team manager. "Au cours de ma carrière, j'ai occupé différents postes au sein d'une équipe, tant du côté mécanique que dans des fonctions de coordination. Cela m'a permis de comprendre les gens et leurs sentiments. Et je veux m'assurer que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour l'équipe".

L'Espagnol reprend l'équipe HRC dans une période difficile, puisque Honda n'a obtenu que cinq troisièmes places avec la CBR1000RR-R lancée en 2020. Une nouvelle Fireblade a donc été développée pour 2024, mais derrière sa force de frappe se cache encore un grand point d'interrogation.

"Le plus grand défi est de devenir compétitif le plus rapidement possible avec la nouvelle moto", est conscient Escamez. "Il y a beaucoup de mises à jour dans tous les domaines de la machine, nous devons donc tout rassembler et trouver un set-up de base qui permette à nos pilotes d'exploiter pleinement le potentiel de la moto. Le prochain défi sera de se battre constamment pour des places dans le top cinq et d'obtenir quelques podiums. Nous sommes conscients qu'il s'agit là d'un défi de taille compte tenu du niveau élevé de la concurrence - mais nous travaillons sans relâche pour atteindre cet objectif".