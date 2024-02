Jose Escamez: da meccanico a team manager HRC

Leon Camier ha svolto il suo ultimo giorno di lavoro come Team Manager Superbike presso la Honda Racing Corporation in occasione del test di Jerez del novembre 2023. Il suo successore è Jose Manuel Escamez, proveniente dal paddock della MotoGP. SPEEDWEEK.com mettere

Leon Camier ha lasciato il team Honda Racing Corporation Superbike di sua spontanea volontà; l'inglese voleva dedicarsi a nuovi progetti. Il suo successore, Jose Manuel Escamez, conosce Honda come le sue tasche: ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale lavorando per il gigante giapponese delle moto.

"Inizialmente ho lavorato come meccanico presso un piccolo concessionario Honda a Barcellona, prima di passare alle corse", ha detto lo spagnolo alla presentazione del team. "Finora ho trascorso la maggior parte della mia carriera agonistica in MotoGP, dove ho avuto la possibilità di lavorare con alcuni grandi piloti e ottimi team, tra cui diverse stagioni con HRC. Ora sono molto felice di diventare Team Manager del Team HRC nel Campionato Mondiale Superbike e sono pronto a portare tutta la mia esperienza in questo nuovo ruolo. L'azienda è la stessa e il modo di lavorare è simile, quindi la transizione è stata relativamente agevole".

Tra l'altro, Escamez è il terzo team manager nominato da Honda dopo il ritorno della Casa nel 2020.

Per Escamez è un vantaggio il fatto che il team ufficiale abbia sede a Barcellona e che la maggior parte dei membri del team e i due piloti parlino la stessa lingua.

"Mi impegnerò a tenere unita la squadra e a lavorare per un obiettivo comune", ha sottolineato il team manager. "Nel corso della mia carriera, ho ricoperto diverse posizioni all'interno di una squadra, sia dal punto di vista meccanico che nelle funzioni di coordinamento. Questo mi ha permesso di capire le persone e i loro sentimenti. E voglio assicurarmi che tutti possano dare il meglio per la squadra".

Lo spagnolo assume la guida del team HRC in un momento difficile, poiché Honda ha ottenuto solo cinque terzi posti con la CBR1000RR introdotta nel 2020. Per il 2024 è stata quindi sviluppata una nuova Fireblade, ma c'è ancora un grosso punto interrogativo sulle sue prestazioni.

"La sfida più grande è diventare competitivi con la nuova moto il più rapidamente possibile", afferma Escamez. "Ci sono molti aggiornamenti in tutte le aree della moto, quindi dobbiamo mettere tutto insieme e trovare una configurazione di base che permetta ai nostri piloti di sfruttare appieno il potenziale della moto. La prossima sfida sarà quella di lottare costantemente per i primi cinque posti e ottenere qualche podio. Ci rendiamo conto che si tratta di una grande sfida, visto l'alto livello della concorrenza, ma stiamo lavorando instancabilmente per raggiungere questo obiettivo".