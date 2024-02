Jose Escamez: De mecânico a chefe de equipa da HRC

Leon Camier teve o seu último dia de trabalho como Diretor de Equipa de Superbike na Honda Racing Corporation no teste de Jerez em novembro de 2023. O seu sucessor é Jose Manuel Escamez do paddock de MotoGP. SPEEDWEEK.com colocou

Leon Camier deixou a equipa de trabalho da Honda Racing Corporation Superbike por sua própria vontade; o inglês queria voltar a sua atenção para novos projectos. O seu sucessor, José Manuel Escamez, conhece a Honda como a palma da sua mão; passou a maior parte da sua vida profissional a trabalhar para o gigante japonês das motos.

"Trabalhei inicialmente como mecânico num pequeno concessionário Honda em Barcelona antes de me dedicar às corridas", disse o espanhol na apresentação da equipa. "Passei a maior parte da minha carreira até agora no MotoGP, onde tive a oportunidade de trabalhar com alguns grandes pilotos e boas equipas, incluindo várias épocas com a HRC. Agora estou muito feliz por ser o Diretor de Equipa da Team HRC no Campeonato do Mundo de Superbike e estou pronto para trazer toda a minha experiência para esta nova função. A empresa é a mesma e a forma de trabalhar é semelhante, por isso tem sido uma transição relativamente suave."

A propósito, Escamez é o terceiro chefe de equipa que a Honda nomeia desde o regresso da fábrica em 2020.

É uma vantagem para Escamez que a equipa de fábrica esteja sediada em Barcelona e que a maioria dos membros da equipa e ambos os pilotos falem a mesma língua.

"Vou esforçar-me por manter a equipa unida e trabalhar para um objetivo comum", sublinhou o chefe de equipa. "Ao longo da minha carreira, ocupei vários cargos dentro de uma equipa, tanto na parte mecânica como em funções de coordenação. Isto permitiu-me compreender as pessoas e os seus sentimentos. E quero garantir que todos possam dar o seu melhor para a equipa".

O espanhol assume a equipa HRC num momento difícil, uma vez que a Honda só conseguiu cinco terceiros lugares com a CBR1000RR-R introduzida em 2020. Por isso, foi desenvolvida uma nova Fireblade para 2024, mas ainda há um grande ponto de interrogação sobre o seu desempenho.

"O maior desafio é tornarmo-nos competitivos com a nova moto o mais rapidamente possível", diz Escamez. "Há muitas actualizações em todas as áreas da moto, por isso temos de reunir tudo e encontrar uma configuração básica que permita aos nossos pilotos utilizar plenamente o potencial da moto. O próximo desafio será lutar de forma consistente pelos cinco primeiros lugares e conseguir alguns pódios. Sabemos que este é um grande desafio, dado o elevado nível de competição, mas estamos a trabalhar incansavelmente para atingir este objetivo."