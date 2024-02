Barni Ducati en SBK 2024 : Petrucci mise sur l'expérience

La présentation de l'équipe Barni Racing pour le championnat du monde de Superbike 2024 s'est déroulée dans un cadre très représentatif. Le 'Ruote Da Sogno' de Reggio Emilia a le charme vénérable d'un musée de l'automobile et de la moto ; en fait, c'est l'un des plus grands espaces commerciaux d'Europe pour les voitures de collection restaurées et en état de marche. Rien que dans la salle principale de 8000 mètres carrés, on trouve 400 motos de toutes les époques et de toutes les marques.

Mais dimanche soir, c'est la Ducati V4R de Danilo Petrucci qui était au centre de l'attention. L'Italien a déjà prolongé son contrat avec l'équipe de Marco Barnabo à la mi-septembre. En 2023, le pilote de 33 ans a obtenu trois podiums en tant que septième du championnat du monde et vise sa première victoire pour sa deuxième saison en Superbike.

"Nous savons que toutes les conditions sont réunies pour faire mieux que l'année dernière", a déclaré l'ancien pilote de MotoGP. "Sachant que nous avions déjà obtenu des résultats très satisfaisants en 2023. En comparaison, nous avons cette année une base solide pour chaque meeting, que nous pouvons en outre encore améliorer".

Lors des essais hivernaux, la Ducati Barni était encore entièrement peinte en noir et ne comportait que quelques autocollants. Le dernier secret pour la saison qui débutera du 23 au 25 février en Australie a maintenant été dévoilé. Le design ressemble fortement à celui de l'année dernière. Il n'y a pas eu de changement majeur au niveau des sponsors et l'équipe italienne se présente donc sans changement sous le nom de Barni Spark Racing.

On savait déjà que Barni Racing enverrait à nouveau Yari Montella dans le championnat du monde Supersport 2024. Depuis 2022, le pilote de 24 ans participe à la catégorie moyenne du championnat du monde proche de la série, une année avec Kawasaki, depuis avec la Ducati 955 V2. Cette année, Montella fait partie du cercle des prétendants au titre.