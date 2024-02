Barni Ducati in SBK 2024: Petrucci fa tesoro della sua esperienza

La presentazione del team Barni Racing per il Campionato Mondiale Superbike 2024 si è svolta in una cornice molto prestigiosa. La "Ruote Da Sogno" di Reggio Emilia ha il fascino venerabile di un museo dell'auto e della moto; infatti, è uno dei più grandi centri commerciali di auto d'epoca restaurate e in regola d'Europa. Solo nella sala principale di 8000 metri quadrati sono esposte 400 moto di ogni epoca e marca.

Domenica sera, tuttavia, la Ducati V4R di Danilo Petrucci era al centro dell'attenzione. L'italiano ha già prolungato il suo contratto con la squadra di Marco Barnabo a metà settembre. Il 33enne si è classificato settimo nel Campionato del Mondo 2023 con tre podi e punta alla prima vittoria nella sua seconda stagione in Superbike.

"Sappiamo di avere tutte le carte in regola per fare meglio dell'anno scorso", ha dichiarato l'ex pilota della MotoGP. "Anche se abbiamo già ottenuto risultati molto soddisfacenti nel 2023. In confronto, quest'anno abbiamo una solida base per ogni incontro, che possiamo anche migliorare ulteriormente."

Durante i test invernali, la Barni-Ducati era ancora dipinta completamente di nero, con pochi adesivi. Ora è stato svelato il segreto finale per la stagione che inizierà in Australia il 23-25 febbraio. Il design è molto simile a quello dell'anno scorso. Non sono stati apportati cambiamenti significativi agli sponsor e la squadra italiana continuerà a gareggiare con il nome Barni Spark Racing.

Inoltre, era già noto che Barni Racing schiererà nuovamente Yari Montella nel Campionato del Mondo Supersport 2024. Il 24enne gareggia nella categoria di mezzo del campionato mondiale di serie dal 2022, un anno con Kawasaki e da allora con la Ducati 955 V2. Quest'anno, Montella è uno dei contendenti al titolo.