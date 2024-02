Barni Ducati na SBK 2024: Petrucci baseia-se na sua experiência

Apenas doze dias antes da primeira sessão de treinos oficiais do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 em Phillip Island, a Barni Racing apresentou a equipa deste ano. Danilo Petrucci e a sua Ducati V4R foram o centro das atenções.

A apresentação da equipa da Barni Racing para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 teve lugar num cenário de grande prestígio. O "Ruote Da Sogno", em Reggio Emilia, tem o charme venerável de um museu de automóveis e motos; de facto, é um dos maiores centros de comércio de automóveis clássicos restaurados e em bom estado de conservação da Europa. Só na sala principal, com 8000 metros quadrados, há 400 motas de todas as épocas e marcas.

No entanto, no domingo à noite, a Ducati V4R de Danilo Petrucci foi o centro das atenções. O italiano já prolongou o seu contrato com a equipa de Marco Barnabo em meados de setembro. O piloto de 33 anos terminou em sétimo lugar no Campeonato do Mundo de 2023 com três subidas ao pódio e tem como objetivo a sua primeira vitória na sua segunda época de Superbike.

"Sabemos que temos tudo o que precisamos para fazer melhor do que no ano passado", disse o antigo piloto de MotoGP. "Embora já tenhamos alcançado resultados muito satisfatórios em 2023. Em comparação, temos uma base sólida para cada reunião deste ano, que também podemos melhorar ainda mais."

Durante os testes de inverno, a Barni-Ducati ainda estava pintada completamente de preto com apenas alguns adesivos. Agora foi revelado o segredo final para a época que começa na Austrália a 23-25 de fevereiro. O design é muito semelhante ao do ano passado. Não houve alterações significativas nos patrocinadores e a equipa italiana vai continuar a competir com o nome Barni Spark Racing.

Também já se sabia que a Barni Racing vai voltar a colocar Yari Montella no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. O jovem de 24 anos tem competido na categoria intermédia do campeonato mundial de produção desde 2022, um ano com a Kawasaki e desde então com a Ducati 955 V2. Este ano, Montella é um dos candidatos ao título.