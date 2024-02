Go Eleven sobre Iannone: "El cronómetro dice la verdad"

Andrea Iannone tuvo un buen rendimiento en los tests invernales, pero los cuatro años sin competir habrán dejado huella en el ex piloto de MotoGP. A pesar de ello, su equipo Go Eleven de Ducati se muestra confiado.

Andrea Iannone llamará la atención en su temporada de debut en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 por varias razones. En primer lugar, el ganador de MotoGP regresa a la competición internacional tras una suspensión de cuatro años por dopaje, mantiene una relación con la popular cantante italiana Elodie, bailó en la versión italiana de "Dancing Stars" y su Ducati V4R del equipo Go Eleven será difícil de pasar por alto en la pista con su combinación de colores amarillos.

En cuanto a su rendimiento, el piloto de 34 años se mostró sorprendentemente fuerte en los tests invernales. El director del equipo, Dennis Sacchetti, confía por tanto en que Iannone también deje al Go Eleven en buen lugar en términos deportivos.

"Andrea vuelve de una pausa de cuatro años. Debuta en la categoría de Superbike y nunca ha corrido tres carreras en un fin de semana; en MotoGP sólo fue una. También hay que tener en cuenta que siempre ha corrido para equipos de fábrica en MotoGP, mientras que nosotros somos un equipo privado. Se desenvuelve en un mundo completamente nuevo", dice Sacchetti en Corsedimoto, enumerando las difíciles condiciones marco de los primeros fines de semana de carrera. "Sin embargo, tanto él como nosotros hemos visto cosas muy positivas durante los tests y las primeras incógnitas ya han desaparecido. Andrea se ha sentido enseguida cómodo sobre la moto y en el equipo, y nosotros también con él. Se ha marcado muchos objetivos, y nosotros también, porque siempre queremos mejorar. Al final del día, el cronómetro revelará la verdad".

Sacchetti continuó: "Hemos visto en los tiempos por vuelta que es competitivo a pesar del parón, así que todos estamos confiados. Afortunadamente, hemos podido completar seis días de pruebas. El tiempo nos ha ayudado mucho. Estuvimos concentrados y trabajamos duro, pero aún tenemos margen de mejora. Las pruebas de Phillip Island serán muy importantes. Andrea va muy bien con neumáticos usados, pero no con los nuevos. Este es el aspecto en el que tenemos que concentrarnos y trabajar duro. Por supuesto que estaremos en el punto de mira, pero desde fuera no veo grandes expectativas en cuanto a los resultados de las primeras carreras. No somos un equipo oficial con algo que demostrar. Por supuesto, sería estupendo estar entre los cinco primeros al comienzo de la temporada. Si me lo ofrecieran, lo aceptaría enseguida, ¡dado el nivel del campeonato!".