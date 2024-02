Go Eleven sur Iannone : "Le chronomètre dit la vérité".

Andrea Iannone attirera l'attention lors de sa saison rookie en championnat du monde Superbike 2024 pour plusieurs raisons. D'une part, le vainqueur du MotoGP revient à la compétition internationale après quatre ans de suspension pour dopage, d'autre part, il est en couple avec la chanteuse Elodie, très populaire en Italie, a dansé sur la piste dans la version italienne de 'Dancing Stars' et sa Ducati V4R du team Go Eleven ne passera pas inaperçue sur la piste avec ses couleurs jaunes.

En ce qui concerne ses performances, le pilote de 34 ans s'est montré étonnamment en forme lors des tests hivernaux. Le manager de l'équipe, Dennis Sacchetti, est donc confiant quant à la capacité d'Iannone à mettre en valeur Go Eleven sur le plan sportif.

"Andrea revient d'une pause de quatre ans. Il fait ses débuts dans la catégorie Superbike et n'a encore jamais disputé trois courses en un week-end - en MotoGP, il n'en a disputé qu'une seule. Il ne faut pas oublier non plus qu'en MotoGP, il a toujours roulé pour des équipes d'usine, alors que nous sommes une équipe privée. Il évolue dans un monde totalement nouveau", explique Sacchetti à Corsedimoto en énumérant les conditions difficiles dans lesquelles se dérouleront les premiers week-ends de course. "Cependant, lors des tests, lui comme nous avons vu des choses très positives et les premières inconnues ont déjà disparu. Andrea s'est tout de suite senti à l'aise sur la moto et dans l'équipe, et nous aussi avec lui. Il a de grandes ambitions, et nous aussi, car nous voulons toujours nous améliorer. À la fin de la journée, le chronomètre révélera la vérité".

Sacchetti poursuit : "Sur la base des temps au tour, nous avons vu qu'il était compétitif malgré la pause ; nous sommes donc tous confiants. Heureusement, nous avons pu effectuer six jours d'essais. La météo nous a fondamentalement aidés. Nous étions concentrés et avons beaucoup travaillé, mais nous avons encore une marge de progression. Les tests à Phillip Island seront très importants. Andrea se comporte très bien avec des pneus usagés, mais pas avec des pneus neufs. C'est le domaine sur lequel nous devons nous concentrer et travailler dur. Bien sûr, nous serons sous les feux de la rampe, mais de l'extérieur, je ne vois pas de grandes attentes en ce qui concerne les résultats des premières courses. Nous ne sommes pas une équipe officielle qui doit prouver quelque chose. Bien sûr, ce serait formidable d'être dans le top 5 dès le début de la saison. Si on me le proposait, je sauterais sur l'occasion, vu le niveau du championnat !"