Go Eleven su Iannone: "Il cronometro dice la verità"

Andrea Iannone attirerà l'attenzione nella sua stagione d'esordio nel Campionato Mondiale Superbike 2024 per diversi motivi. In primo luogo, il vincitore della MotoGP sta tornando alle competizioni internazionali dopo un divieto di doping di quattro anni, ha anche una relazione con la popolare cantante italiana Elodie, ha ballato sulla pista nella versione italiana di "Ballando con le Stelle" e la sua Ducati V4R del team Go Eleven sarà difficile da non notare in pista con la sua colorazione gialla.

Per quanto riguarda le sue prestazioni, il 34enne si è presentato in forma sorprendente ai test invernali. Il team manager Dennis Sacchetti è quindi fiducioso che Iannone metterà il Go Eleven in buona luce anche dal punto di vista sportivo.

"Andrea torna da una pausa di quattro anni. È al debutto nella categoria Superbike e non ha mai disputato tre gare in un fine settimana: in MotoGP ne ha disputata solo una. Bisogna anche considerare che in MotoGP ha sempre corso per squadre ufficiali, mentre noi siamo un team privato. Si trova a operare in un mondo completamente nuovo", afferma Sacchetti del Corsedimoto, enumerando le difficili condizioni quadro dei primi weekend di gara. "Tuttavia, sia lui che noi abbiamo visto cose molto positive durante i test e le prime incognite sono già scomparse. Andrea si è sentito subito a suo agio sulla moto e nella squadra, e anche noi con lui. Si è posto molti obiettivi, e anche noi, perché vogliamo sempre migliorare. Alla fine della giornata, il cronometro rivelerà la verità".

Sacchetti ha continuato: "Abbiamo visto dai tempi sul giro che è competitivo nonostante la pausa, quindi siamo tutti fiduciosi. Fortunatamente siamo riusciti a completare sei giorni di test. Il tempo ci ha aiutato. Eravamo concentrati e abbiamo lavorato sodo, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. I test di Phillip Island saranno molto importanti. Andrea va molto bene con i pneumatici usati, ma non con quelli nuovi. È questa l'area su cui dobbiamo concentrarci e lavorare sodo. Naturalmente saremo sotto i riflettori, ma dall'esterno non vedo grandi aspettative per quanto riguarda i risultati delle prime gare. Non siamo una squadra ufficiale con qualcosa da dimostrare. Certo, sarebbe bello essere tra i primi cinque all'inizio della stagione. Se mi venisse offerto, lo accetterei subito, visto il livello del campionato!".