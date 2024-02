Go Eleven sobre Iannone: "O cronómetro diz a verdade"

Andrea Iannone teve um bom desempenho nos testes de inverno, mas a paragem de quatro anos das corridas terá deixado a sua marca no antigo piloto de MotoGP. No entanto, a sua equipa Go Eleven da Ducati está confiante.

Andrea Iannone vai atrair as atenções na sua época de estreia no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 por várias razões. Em primeiro lugar, o vencedor do MotoGP está de regresso às corridas internacionais depois de uma proibição de doping de quatro anos, está também numa relação com a popular cantora italiana Elodie, dançou no chão na versão italiana de "Dancing Stars" e a sua Ducati V4R da equipa Go Eleven será difícil de perder na pista de corrida com o seu esquema de cores amarelo.

No que diz respeito ao seu desempenho, o piloto de 34 anos apresentou-se numa forma surpreendentemente forte durante os testes de inverno. O chefe de equipa Dennis Sacchetti está, por isso, confiante de que Iannone também colocará a Go Eleven numa boa posição em termos desportivos.

"Andrea está a regressar de uma paragem de quatro anos. Ele está a fazer a sua estreia na categoria de Superbike e nunca correu três corridas num fim de semana - no MotoGP foi apenas uma. Também é preciso ter em conta que ele sempre correu para equipas de trabalho no MotoGP, enquanto nós somos uma equipa privada. Ele está a trabalhar num mundo completamente novo", diz Sacchetti da Corsedimoto, enumerando as difíceis condições de enquadramento para os primeiros fins-de-semana de corrida. "No entanto, tanto ele como nós vimos coisas muito positivas durante os testes e as primeiras incógnitas já desapareceram. O Andrea sentiu-se imediatamente à vontade na moto e na equipa, e nós com ele também. Ele estabeleceu muitos objectivos para si próprio, e nós também, porque queremos sempre melhorar. No final do dia, o cronómetro revelará a verdade".

Sacchetti continuou: "Vimos pelos tempos por volta que ele é competitivo apesar da paragem, por isso estamos todos confiantes. Felizmente, conseguimos completar seis dias de testes. O tempo ajudou-nos basicamente. Estivemos concentrados e trabalhámos muito, mas ainda temos margem para melhorar. Os testes em Phillip Island vão ser muito importantes. O Andrea está a sair-se muito bem com os pneus usados, mas não com os pneus novos. É nesta área que temos de nos concentrar e trabalhar arduamente. É claro que vamos estar no centro das atenções, mas do lado de fora não vejo grandes expectativas no que diz respeito aos resultados das primeiras corridas. Não somos uma equipa oficial com algo a provar. Claro que seria ótimo estar entre os cinco primeiros logo no início da época. Se me oferecessem isso, aceitaria de imediato - dado o nível do campeonato!"