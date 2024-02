Campionato mondiale Superbike a Portimão: gara al tramonto

L'Autódromo do Algarve in Portogallo è sempre stato la sede di gare spettacolari del Campionato Mondiale Superbike. Quest'anno, un programma di supporto ampliato e un calendario modificato dovrebbero attirare i visitatori a Portimão.

Il settimo appuntamento della stagione 2024 del Campionato Mondiale Superbike a Portimão promette di essere molto speciale. In programma nella calda estate portoghese dal 9 all'11 agosto, l'organizzatore ha messo a punto un programma che merita di essere vissuto con un carattere da festival: Concerti, sessioni di autografi, tour in autobus scoperti e molto altro ancora sono in programma.

A causa delle attrazioni aggiuntive, l'orario è stato riorganizzato, il che dovrebbe soddisfare i piloti a causa del caldo previsto. In tutti e tre i giorni, l'azione in pista non inizierà prima delle 12.00 ora locale; le gare principali della categoria Superbike inizieranno alle 19.00 di sabato e domenica, come il momento clou al tramonto - alle 20.00 a causa del fuso orario di questo Paese.

Il meeting di Portimão è sempre stato un luogo ideale per combinare una vacanza con una visita a un evento Superbike. Ancora di più per il 2024! I biglietti sono già disponibili.

Oltre al Campionato mondiale Superbike e alle due serie Supersport, in Portogallo si svolgerà anche il nuovo Campionato mondiale femminile.