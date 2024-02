Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão: corrida ao pôr do sol

O Autódromo do Algarve, em Portugal, tem sido sempre o palco de espectaculares corridas do Campeonato do Mundo de Superbike. Este ano, espera-se que um programa de apoio alargado e um horário modificado atraiam visitantes a Portimão.

O sétimo encontro da temporada 2024 do Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão promete ser muito especial. No quente verão português, de 9 a 11 de agosto, o organizador preparou um programa com carácter de festival: Concertos, sessões de autógrafos, passeios em autocarros abertos e muito mais fazem parte do programa.

Devido às atracções adicionais, o horário foi reorganizado, o que deverá agradar aos condutores devido ao calor esperado. Nos três dias, a ação em pista só começará às 12h00 locais; as corridas principais da categoria Superbike terão início às 19h00 de sábado e no domingo, com destaque para o pôr do sol - às 20h00, devido à diferença horária neste país.

O encontro em Portimão sempre foi um local ideal para combinar férias com uma visita a um evento de Superbike. Ainda mais para 2024! Os bilhetes já estão disponíveis.

Para além do Campeonato do Mundo de Superbike e das duas séries de Supersport, o novo Campeonato do Mundo Feminino também terá lugar em Portugal.