Marc Bongers sait que "BMW doit livrer la marchandise dans le championnat du monde SBK 2024".

Jamais BMW n'a abordé une saison de championnat du monde de Superbike avec autant d'optimisme que cette année. Le directeur de Motorsport, Marc Bongers, est conscient qu'il n'y a plus d'excuses, et pas seulement en raison de l'engagement de Toprak Razgatlioglu.

Pour le championnat du monde de Superbike 2024, BMW ne s'est pas seulement positionné en force avec l'engagement de Toprak Razgatlioglu. En effet, son collègue de l'équipe ROKiT, Michael van der Mark, est de nouveau en forme après une phase de blessure de près de deux ans et la deuxième équipe d'usine Bonovo action est également très bien dotée avec Scott Redding et Garrett Gerloff.

A cela s'ajoute le développement plus rapide et plus ciblé de la M1000RR grâce à la mise en place d'une équipe d'essai avec Sylvain Guintoli et Bradley Smith comme pilotes d'essai, ce qui a déjà eu des effets positifs grâce à des tests hivernaux prometteurs.

BMW a porté son engagement à un niveau encore plus élevé pour cette année. "C'est vrai, mais nous avons commencé assez tôt l'année dernière. Bien sûr, il faut toujours un peu de temps avant de pouvoir en récolter les fruits. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où nous devons livrer", a déclaré le directeur du sport automobile Marc Bongers lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous avons vu que pratiquement tous les pilotes ont besoin d'un certain temps pour s'habituer à notre moto ; nous devons l'accepter. Il nous est arrivé de ne pas y arriver ou d'être malchanceux. C'est comme ça".

Douzième au championnat du monde, Gerloff était le meilleur pilote BMW l'année dernière. On a été battu à plate couture, estime le Néerlandais. "Notre rythme de course était fort, mais nous n'avons pas réussi à monter sur le podium en raison de mauvaises positions de départ. Notre package n'était cependant pas très en retard, nous pouvions le constater du point de vue du développement", a expliqué Bongers. "C'est pourquoi nous avons continué à travailler en arrière-plan pour réussir à percer en 2024. Notre objectif est d'être en tête dès le début de la saison et d'entrer dans le top 3 le plus tôt possible".