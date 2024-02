Marc Bongers lo sa: "BMW deve fare risultato nel Campionato del Mondo SBK 2024".

BMW non è mai stata così ottimista riguardo a una stagione del Campionato Mondiale Superbike come quest'anno. Il Direttore Motorsport Marc Bongers è consapevole che non ci sono più scuse, e non solo per l'ingaggio di Toprak Razgatlioglu.

BMW si è posizionata con forza per il campionato mondiale Superbike 2024, e non solo con l'ingaggio di Toprak Razgatlioglu. Il suo compagno di squadra ROKiT Michael van der Mark è di nuovo in forma dopo una fase di infortuni durata quasi due anni e anche il secondo team works Bonovo è di alto livello con Scott Redding e Garrett Gerloff.

Inoltre, lo sviluppo più rapido e mirato della M1000RR attraverso la creazione di un test team con Sylvain Guintoli e Bradley Smith come collaudatori ha già avuto un impatto positivo con promettenti test invernali.

Per quest'anno BMW ha alzato il suo impegno a un livello ancora più alto. "È vero, ma l'anno scorso abbiamo iniziato abbastanza presto. Naturalmente, ci vuole sempre un po' di tempo prima di poter raccogliere i frutti. Ora siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo fare i conti", ha dichiarato il Direttore Motorsport Marc Bongers in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo visto che praticamente tutti i piloti hanno bisogno di una certa quantità di tempo per familiarizzare con la nostra moto; dobbiamo accettarlo. Anche a noi non è capitato di fare le cose per bene o di essere sfortunati. È così che vanno le cose".

Dodicesimo nel Campionato del Mondo, Gerloff è stato il miglior pilota BMW dello scorso anno. Siamo stati battuti al di sotto delle nostre possibilità, dice l'olandese. "Il nostro passo di gara era forte, ma non siamo saliti sul podio a causa di posizioni di partenza non ottimali. Tuttavia, il nostro pacchetto non era molto lontano, come abbiamo potuto constatare dal punto di vista dello sviluppo", ha spiegato Bongers. "Per questo motivo abbiamo continuato a lavorare in background per raggiungere la svolta nel 2024. Il nostro obiettivo è essere in testa fin dall'inizio della stagione e finire tra i primi tre il più presto possibile".