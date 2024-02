Marc Bongers sabe: "A BMW tem de cumprir o seu objetivo no Campeonato do Mundo de SBK de 2024"

A BMW nunca esteve tão otimista em relação a uma época do Campeonato do Mundo de Superbike como este ano. O Diretor de Desportos Motorizados Marc Bongers está ciente de que não há mais desculpas, e não apenas por causa da contratação de Toprak Razgatlioglu.

A BMW posicionou-se fortemente para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, e não apenas com a contratação de Toprak Razgatlioglu. O seu companheiro de equipa na ROKiT, Michael van der Mark, está novamente em forma após uma fase de lesão de quase dois anos e a segunda ação da equipa de trabalho Bonovo é também de alto calibre com Scott Redding e Garrett Gerloff.

Além disso, o desenvolvimento mais rápido e mais direcionado da M1000RR através da criação de uma equipa de testes com Sylvain Guintoli e Bradley Smith como pilotos de testes já teve um impacto positivo com testes de inverno promissores.

A BMW elevou o seu compromisso a um nível ainda mais alto para este ano. "Isso é verdade, mas começámos muito cedo no ano passado. Claro que demora sempre algum tempo até podermos colher os frutos. Agora chegámos a um ponto em que temos de cumprir", disse o Diretor de Desportos Motorizados, Marc Bongers, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Vimos que praticamente todos os pilotos precisam de um certo tempo para se familiarizarem com a nossa moto; temos de aceitar isso. Também não acertámos ou tivemos azar. É assim que as coisas são."

Décimo segundo no Campeonato do Mundo, Gerloff foi o melhor piloto da BMW no ano passado. Fomos derrotados abaixo do nosso melhor, diz o holandês. "O nosso ritmo de corrida era forte, mas não conseguimos subir ao pódio devido a más posições de partida. No entanto, o nosso pacote não ficou muito atrás, e pudemos ver isso do ponto de vista do desenvolvimento", explicou Bongers. "É por isso que continuámos a trabalhar nos bastidores para alcançarmos o avanço em 2024. O nosso objetivo é estar na frente desde o início da época e terminar entre os três primeiros o mais cedo possível."