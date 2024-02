BMW au championnat du monde SBK 2024 avec de l'essence bio de Lübeck

En 2024, le championnat du monde de Superbike devra utiliser de l'essence de course contenant au moins 40 pour cent de composants non fossiles. BMW mise sur un mélange de l'entreprise Nordoel de Lübeck.

Depuis le début de l'année 2022, les constructeurs engagés dans le championnat du monde Superbike savent qu'ils doivent adapter leurs moteurs à une part renouvelable plus importante. Cette part est d'au moins 40% pour 2024 et sera progressivement augmentée dans les années à venir.

BMW travaille depuis mars 2023 à une transition en douceur et s'est allié pour cela à Nordoel. L'entreprise de Lübeck coopère à son tour avec le fabricant chilien d'e-fuel Highly Innovative Fuels (HIF), dans lequel Porsche détient une participation de 12,5 pour cent. Le sud du Chili, riche en vent, offre des conditions idéales pour la production verte d'eFuels.

L'essence de course développée par Nordoel a d'abord été testée par BMW Motorrad sur le banc d'essai, puis sur la piste de course. La compétitivité ainsi que la maturité d'utilisation du carburant régénératif ont pu être confirmées à cette occasion. Il n'y a pas eu d'effets négatifs.

"L'année dernière déjà, nous avons collaboré étroitement au développement d'un tel carburant et nous avons pu l'utiliser avec succès et sans problèmes techniques cet hiver dans le cadre de la préparation de la saison", a déclaré Christian Gonschor, directeur technique de BMW Motorrad Motorsport. "Toutes nos motos ont roulé avec ce nouveau carburant lors des essais en Espagne et au Portugal et nous sommes convaincus de cette coopération".

Le produit final porte le nom de 'WSBK R40-A' et sera utilisé par BMW dans le cadre du championnat du monde de Superbike 2024. L'objectif de la collaboration avec Nordoel est de développer une essence de course avec un indice d'octane de 102 et une économie de CO2 de 99 pour cent.