BMW nel Campionato mondiale SBK 2024 con la benzina bio di Lubecca

Dall'inizio del 2022, i costruttori che partecipano al campionato mondiale Superbike sanno di dover adattare i loro motori a una percentuale maggiore di energia rinnovabile. Questa percentuale sarà almeno del 40% per il 2024 e verrà aumentata gradualmente nei prossimi anni.

BMW sta lavorando per una transizione graduale dal marzo 2023 e ha collaborato con Nordoel per raggiungere questo obiettivo. L'azienda di Lubecca collabora a sua volta con il produttore cileno di e-fuel Highly Innovative Fuels (HIF), di cui Porsche detiene una partecipazione del 12,5%. Il ventoso sud del Cile offre le condizioni ideali per la produzione ecologica di carburanti elettronici.

La benzina da corsa sviluppata da Nordoel è stata testata da BMW Motorrad prima sul banco di prova e poi sulla pista. Ciò ha confermato la competitività e la disponibilità all'uso del carburante rigenerativo. Non ci sono stati effetti negativi.

"Abbiamo già lavorato a stretto contatto l'anno scorso per lo sviluppo di questo carburante e siamo stati in grado di utilizzarlo con successo quest'inverno come parte della preparazione pre-stagionale senza alcun problema tecnico", ha dichiarato Christian Gonschor, Direttore Tecnico di BMW Motorrad Motorsport. "Tutte le nostre moto hanno funzionato con questo nuovo carburante durante i test in Spagna e Portogallo e siamo convinti di questa collaborazione".

Il prodotto finale si chiama "WSBK R40-A" e sarà utilizzato da BMW nel Campionato Mondiale Superbike 2024. L'obiettivo della collaborazione con Nordoel è sviluppare un carburante da corsa con 102 ottani e un risparmio di CO2 del 99%.