BMW no Campeonato do Mundo de SBK de 2024 com gasolina biológica de Lübeck

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, deve ser utilizada gasolina de corrida com pelo menos 40% de componentes não fósseis. A BMW utiliza uma mistura da empresa Nordoel, sediada em Lübeck.

Desde o início de 2022, os fabricantes envolvidos no Campeonato do Mundo de Superbike sabem que têm de adaptar os seus motores a uma maior proporção de energia renovável. Esta proporção será de pelo menos 40% em 2024 e será gradualmente aumentada nos próximos anos.

A BMW tem vindo a trabalhar numa transição suave desde março de 2023 e associou-se à Nordoel para o conseguir. A empresa sediada em Lübeck está, por sua vez, a cooperar com o fabricante chileno de combustíveis electrónicos Highly Innovative Fuels (HIF), no qual a Porsche detém uma participação de 12,5%. O sul ventoso do Chile oferece as condições ideais para a produção ecológica de combustíveis electrónicos.

A gasolina de corrida desenvolvida pela Nordoel foi testada pela BMW Motorrad no banco de ensaios e, posteriormente, na pista de corrida. Este teste confirmou a competitividade e a aptidão para a utilização do combustível regenerativo. Não se registaram efeitos negativos.

"Já trabalhámos em estreita colaboração no ano passado no desenvolvimento deste combustível e conseguimos utilizá-lo com sucesso este inverno como parte dos preparativos da pré-época sem quaisquer problemas técnicos", disse Christian Gonschor, Diretor Técnico da BMW Motorrad Motorsport. "Todas as nossas motos usaram este novo combustível durante os testes em Espanha e Portugal e estamos convencidos desta cooperação."

O produto final chama-se "WSBK R40-A" e será utilizado pela BMW no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O objetivo da colaboração com a Nordoel é desenvolver um combustível de corrida com 102 octanas e uma poupança de CO2 de 99 por cento.