BMW parle de Toprak Razgatlioglu : "C'est impressionnant".

Dans neuf jours, le championnat du monde de Superbike 2024 débutera en Australie. BMW s'apprête à vivre sans doute la saison la plus importante depuis son retour à l'usine il y a cinq ans et nous assisterons aux débuts en course de Toprak Razgatlioglu avec la M1000RR.

L'année dernière, BMW a posé de nombreux jalons pour percer dans le championnat du monde Superbike, avec l'engagement du pilote d'exception Toprak Razgatlioglu, mais aussi avec la mise en place d'une équipe de test. Les essais hivernaux à Jerez et Portimão se sont déroulés comme jamais depuis le retour de l'usine dans le championnat du monde proche de la série en 2019.

Razgatlioglu n'a eu aucun mal à s'adapter à la M1000RR et a réalisé l'un des meilleurs temps au tour lors de tous les tests. Le champion du monde 2021 a conservé son style de conduite spectaculaire, que beaucoup considéraient comme inadapté à la BMW. "C'est effectivement impressionnant de voir avec quel retard Toprak freine", s'est également étonné Marc Bongers, le directeur de Motorsport. "La roue arrière est souvent et surtout très longtemps en l'air. Et lorsque le pneu touche à nouveau l'asphalte, la moto doit réagir de la bonne manière. Nous ne devons rien développer pour cela, mais trouver les bons réglages au niveau de l'électronique et aussi du châssis - principalement au niveau de l'électronique. Nous avons une multitude de stratégies avec lesquelles nous pouvons travailler et que nous pouvons adapter".

Le pilote de 27 ans a emmené avec lui son technicien en chef Phil Marron de Yamaha, ce qui facilite la transition. "Chaque fois qu'un nouveau pilote arrive dans l'équipe, il faut un peu de temps pour interpréter correctement ses commentaires", a souligné le Néerlandais. "Il s'agit de traduire techniquement ce qu'il dit et ce qu'il ressent. Il doit encore s'adapter un peu à nous et nous à lui pour qu'il puisse utiliser tout son potentiel. Je suis convaincu que nous y parviendrons".

Si BMW aborde la nouvelle saison avec confiance, l'ambiance au sein et avec les deux teams d'usine est tout aussi bonne. "Je suis vraiment heureux de voir comment tout s'est déroulé en quelques jours. L'atmosphère et l'ambiance entre les pilotes et avec les équipes et les team managers sont vraiment bonnes. Nous sommes une famille heureuse", sourit Bongers.