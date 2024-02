BMW su Toprak Razgatlioglu: "È impressionante".

Il Campionato Mondiale Superbike 2024 prenderà il via in Australia tra nove giorni. BMW sta affrontando quella che è probabilmente la stagione più importante dal suo ritorno in fabbrica cinque anni fa e vedremo Toprak Razgatlioglu fare il suo debutto in gara con la M1000RR.

L'anno scorso, BMW ha tracciato la strada per una svolta nel campionato mondiale Superbike, con l'ingaggio del talento eccezionale Toprak Razgatlioglu, ma anche con la creazione di un test team. I test invernali a Jerez e Portimão sono andati meglio che mai dal ritorno della fabbrica nel campionato mondiale di produzione nel 2019.

Razgatlioglu non ha avuto problemi ad adattarsi alla M1000RR e ha fatto registrare alcuni dei tempi più veloci in tutti i test. Il campione del mondo 2021 ha mantenuto il suo stile di guida spettacolare, che molti consideravano inadatto alla BMW. "È davvero impressionante il ritardo con cui Toprak frena", ha dichiarato stupito il Direttore Motorsport Marc Bongers. "La ruota posteriore è spesso in aria, soprattutto per un tempo molto lungo. E quando il pneumatico tocca di nuovo l'asfalto, la moto deve reagire nel modo giusto. Non dobbiamo sviluppare nulla per questo, ma dobbiamo trovare le giuste impostazioni per l'elettronica e il telaio, soprattutto per l'elettronica. Abbiamo una serie di strategie con cui possiamo lavorare e adattarci".

Il 27enne ha portato con sé il suo capo tecnico Phil Marron, proveniente dalla Yamaha, il che rende più facile la transizione. "Ogni volta che un nuovo pilota si unisce alla squadra, è necessario un po' di tempo per interpretare correttamente i suoi commenti", ha sottolineato l'olandese. "Si tratta di mettere in pratica tecnicamente quello che dice e quello che sente. Lui deve adattarsi un po' a noi e noi a lui, in modo che possa sfruttare tutto il suo potenziale. Sono convinto che ci riusciremo".

Per quanto BMW sia fiduciosa nell'affrontare la nuova stagione, l'umore all'interno dei due team di lavoro è altrettanto buono. "Sono molto soddisfatto di come si è sviluppato tutto negli ultimi giorni. L'atmosfera e lo stato d'animo tra i piloti, i team e i team manager sono davvero buoni. Siamo una famiglia felice", ha sorriso Bongers.