BMW sobre Toprak Razgatlioglu: "É impressionante

O Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 arranca na Austrália dentro de nove dias. A BMW enfrenta aquela que é, sem dúvida, a época mais importante desde o seu regresso à fábrica há cinco anos e veremos Toprak Razgatlioglu fazer a sua estreia em corrida com a M1000RR.

No ano passado, a BMW definiu o caminho para um avanço no Campeonato do Mundo de Superbike - com a contratação do talento excecional Toprak Razgatlioglu, mas também com a criação de uma equipa de testes. Os testes de inverno em Jerez e Portimão correram melhor do que nunca desde o regresso da fábrica ao campeonato do mundo baseado na produção em 2019.

Razgatlioglu não teve problemas para se adaptar à M1000RR e estabeleceu alguns dos tempos de volta mais rápidos em todos os testes. O Campeão do Mundo de 2021 manteve o seu estilo de pilotagem espetacular, que muitos consideravam inadequado para a BMW. "É realmente impressionante como Toprak trava tarde", disse o Diretor de Motorsport Marc Bongers com espanto. "A roda traseira está muitas vezes no ar, especialmente durante muito tempo. E quando o pneu volta a tocar no asfalto, a mota tem de reagir da forma correcta. Não temos de desenvolver nada para isso, mas temos de encontrar as definições certas para a eletrónica e o chassis - principalmente para a eletrónica. Temos uma variedade de estratégias com que podemos trabalhar e adaptar-nos".

O piloto de 27 anos trouxe consigo o seu técnico principal Phil Marron da Yamaha, o que facilita a transição. "Sempre que um novo piloto se junta à equipa, é preciso algum tempo para interpretar corretamente os seus comentários", sublinhou o holandês. "Trata-se de implementar tecnicamente o que ele diz e o que ele sente. Ele tem de se adaptar um pouco a nós e nós temos de nos adaptar a ele para que possa utilizar todo o seu potencial. Estou convencido de que vamos ter sucesso."

Tão confiante como a BMW está para a nova época, o ambiente nas e com as duas equipas de trabalho é igualmente bom. "Estou muito satisfeito com a forma como tudo se desenvolveu nos últimos dias. O ambiente e a disposição entre os pilotos, as equipas e os chefes de equipa é muito bom. Somos uma família feliz", sorriu Bongers.