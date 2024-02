Ce qu'il faut savoir sur le SBK à Phillip Island

Avec 32 meetings dans le championnat du monde de Superbike, créé il y a 36 ans, le circuit de Phillip Island fait figure d'ancêtre dans le calendrier. La première course de Superbike à Phillip Island a été remportée par le héros local Peter Goddard avec une Yamaha FZR750. L'année dernière, le champion du monde Alvaro Bautista (Ducati) a remporté un triplé, succédant ainsi à Jonathan Rea et Troy Corser en tant que pilotes les plus titrés. L'Espagnol a remporté huit victoires au total, dont trois en courses de sprint.

Phillip Island n'a rien perdu de sa fascination au cours de toutes ces années. Le circuit de 4445 mètres de long situé dans l'État australien de Victoria, avec ses cinq virages à droite et ses sept virages à gauche, est extrêmement apprécié des pilotes. L'ambiance décontractée du week-end de course et le fair-play des spectateurs y contribuent également.

De janvier à mars, c'est l'été météorologique en Australie, mais il fera rarement plus de 22 degrés Celsius la semaine prochaine. Pour les derniers jours d'essais, lundi et mardi, on prévoit un mélange de nuages et de soleil. Le vendredi 23 février aura lieu la première séance d'entraînement officielle du championnat du monde de Superbike 2024.

Le programme officiel du début de saison débutera jeudi avec les examens médicaux des pilotes et les vérifications techniques et administratives. L'après-midi, l'incontournable photo de groupe des deux séries sera prise sur le circuit.

Les rafales de vent changeantes et fortes qui soufflent sur la côte et les changements imprévisibles de la météo réservent parfois de mauvaises surprises. Il ne faut pas non plus sous-estimer le risque de collision avec les mouettes qui croisent la route des pilotes de Superbike. Dans certains virages rapides, les pilotes doivent doser l'accélération pour éviter que les roues ne patinent trop ou que la roue avant ne se soulève.

De par sa configuration, Phillip Island représente un défi pour le fabricant de pneus Pirelli ; c'est principalement le flanc gauche du pneu qui est mis à rude épreuve sur ce circuit à haute vitesse. Un point clé est le dernier virage, lorsque l'on accélère sur la ligne droite de 835 mètres. Les pilotes doivent bien gérer leur course pour que leurs pneus tiennent la distance.