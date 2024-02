Cosa c'è da sapere sulla SBK a Phillip Island

Con 32 incontri del Campionato mondiale Superbike, fondato 36 anni fa, il circuito di Phillip Island è un veterano del calendario. La prima gara di Superbike a Phillip Island è stata vinta dall'eroe locale Peter Goddard su una Yamaha FZR750. L'anno scorso, il campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati) ha conquistato una doppietta, sostituendo Jonathan Rea e Troy Corser come piloti di maggior successo. Lo spagnolo ha conquistato un totale di otto vittorie, di cui tre in gare sprint.

Phillip Island non ha perso il suo fascino nel corso degli anni. Il circuito lungo 4445 metri nello stato australiano di Victoria, con le sue cinque curve a destra e sette a sinistra, è estremamente popolare tra i piloti. Ciò è dovuto anche all'atmosfera rilassata che si respira nei fine settimana di gara e al discreto numero di spettatori.

In Australia è estate meteorologica da gennaio a marzo, ma raramente farà molto più caldo di 22 gradi Celsius la prossima settimana. Le previsioni per gli ultimi giorni di prove, lunedì e martedì, prevedono un leggero mix di nuvole e sole. La prima sessione di prove ufficiali del Campionato Mondiale Superbike 2024 si svolgerà venerdì 23 febbraio.

Il programma ufficiale per l'apertura della stagione inizia giovedì con le visite mediche dei piloti e le approvazioni tecniche e amministrative. Nel pomeriggio, la foto di gruppo obbligatoria di entrambe le serie sarà scattata sul circuito di gara.

Le forti e mutevoli raffiche di vento che soffiano sulla costa e gli imprevedibili cambiamenti del tempo possono talvolta causare spiacevoli sorprese. Anche il pericolo di collisioni con i gabbiani che attraversano il percorso dei piloti di superbike non deve essere sottovalutato. In alcune curve veloci, i piloti devono accelerare con cautela in uscita per evitare il pattinamento o l'innalzamento della ruota anteriore.

A causa del layout, Phillip Island rappresenta una sfida per il produttore di pneumatici Pirelli; soprattutto il fianco sinistro del pneumatico è fortemente sollecitato sul circuito ad alta velocità. Un punto chiave è l'ultima curva quando si accelera sul rettilineo lungo 835 metri. I piloti devono gestire bene la gara per far sì che i pneumatici durino a lungo.