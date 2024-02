O que precisa de saber sobre o SBK em Phillip Island

O último teste antes da abertura da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Superbike terá lugar na segunda e terça-feira em Phillip Island. Devido aos actuais acontecimentos no Canal do Suez, a Dorna teve de alterar os seus planos originais.

Com 32 provas no Campeonato do Mundo de Superbike, que foi fundado há 36 anos, o Circuito de Phillip Island é um veterano no calendário. A primeira corrida de Superbike em Phillip Island foi ganha pelo herói local Peter Goddard numa Yamaha FZR750. No ano passado, o campeão do mundo Alvaro Bautista (Ducati) conquistou um triunfo com duas vitórias e três derrotas, substituindo Jonathan Rea e Troy Corser como os pilotos mais bem sucedidos. O espanhol conquistou um total de oito vitórias, incluindo três em corridas de sprint.

Phillip Island não perdeu o seu fascínio ao longo dos anos. A pista de 4445 metros de comprimento no estado australiano de Victoria, com as suas cinco curvas para a direita e sete para a esquerda, é extremamente popular entre os pilotos. Isto também se deve ao ambiente descontraído nos fins-de-semana de corrida e aos espectadores.

É verão meteorológico na Austrália de janeiro a março, mas raramente estará muito mais quente do que 22 graus Celsius na próxima semana. A previsão para os últimos dias de testes, na segunda e terça-feira, é de uma ligeira mistura de nuvens e sol. A primeira sessão de treinos oficiais do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 terá lugar na sexta-feira, 23 de fevereiro.

O programa oficial para a abertura da temporada começa na quinta-feira com os exames médicos dos pilotos, bem como as aprovações técnicas e administrativas. À tarde, a fotografia de grupo obrigatória de ambas as séries será tirada na pista de corrida.

As fortes rajadas de vento que sopram na costa e as mudanças imprevisíveis do tempo podem, por vezes, causar surpresas desagradáveis. O perigo de colisões com gaivotas que cruzam o caminho dos pilotos de superbikes também não deve ser subestimado. Nalgumas das curvas rápidas, os pilotos têm de acelerar com cuidado quando saem da pista para evitar que a roda gire ou que a roda da frente se levante.

Devido ao seu traçado, Phillip Island é um desafio para o fabricante de pneus Pirelli; principalmente o flanco esquerdo do pneu é fortemente pressionado no circuito de alta velocidade. Um ponto-chave é a última curva, quando se acelera para a reta de 835 metros de comprimento. Os pilotos têm de gerir bem a corrida para que os pneus aguentem a distância.