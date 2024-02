Il conto alla rovescia è iniziato: Quando succede a Phillip Island

Solo i campionati mondiali Superbike e Supersport parteciperanno all'apertura della stagione in Down Under, quindi il primo weekend di gara della serie Superbike australiana si svolgerà come parte del programma di supporto. Il programma del campionato mondiale di produzione è quindi chiaramente organizzato.

La novità di quest'anno è che la categoria SSP ha una sola sessione di prove il venerdì, seguita dalla Superpole. Il sabato, invece delle qualifiche, ci sarà un warm-up prima della prima gara che si svolgerà nel pomeriggio.

La differenza di fuso orario rispetto all'Australia è di dieci ore, motivo per cui tutte le sessioni si svolgono quando in Europa è notte o mattina presto. Le due gare della SSP inizieranno alle 4.30 CET, mentre le gare principali della categoria superiore inizieranno alle 6 del mattino.